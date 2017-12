Revizuirea dosarului patronului SC „Dominus Rei”, respinsă

Omul de afaceri constănţean Valentin Leaută, încarcerat pe 14 mai a.c. pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 12 ani de închisoare la care a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru înşelăciune, a aflat ieri, că Tribunalul Constanţa i-a respins cererea de revizuire a dosarului său, însă decizia poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a audiat-o pe Irina Liţcanu, avocatul lui Leaută din procesele comerciale în care a fost implicată SC „Dominus Rei” în contradictoriu cu Compania Industrială Griviţa SA Bucureşti. „Am fost parteneră de afaceri cu Leaută, dar în 2001 m-am retras şi i-am cesionat partea mea din firmă, însă am continuat să îi acord asistenţă juridică pe latură comercială. Ştiu că Leaută a achitat, la un moment dat, un miliard de lei vechi către SC „Roman”, firma cu care „Dominus Rei” avea contract de asamblare şi reparaţii autobuze. Ştiu că biletele la ordin emise de Leaută au fost acceptate de Griviţa după ce instanţele civile au decis că acestea sunt valabile. Personal, ca avocat, consider că societatea „Griviţa” nu a fost indusă în eroare, ci mai degrabă Dominus Rei” a fost înşelată”, a declarat Irina Liţcanu. Avocatul lui Leaută a cerut admiterea cererii de revizuire şi suspendarea executării pedepsei de 12 ani, însă judecătorii au respins solicitarea. Valentin Leaută mai are o şansă la instanţa superioară. Reamintim că Leaută a fost trimis în judecată în luna aprilie 2006, acuzat că ar fi înşelat Compania Industrială Griviţa SA Bucureşti cu aproape şapte miliarde de lei vechi. Anchetatorii susţin că, în iunie 2001, Leaută a încheiat cu societatea Griviţa un contract de cînzare-cumpărare a zece autobuze Grivbus 71 destinate transportului urban de persoane. Înţelegerea era ca autobuzele să fie livrate în 120 de zile de semnarea actului şi a achitării avansului de 25 % din valoarea totală de 295.000 de dolari, preţ fără TVA. Procurorii susţin, în rechizitoriu, că pe 25 februarie 2002, Leaută a emis opt bilete la ordin pe care nu ar fi avut dreptul să le semneze întrucît nu era mandatat să facă acest lucru. Instanţele constănţene l-au achitat, însă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat la 12 ani de detenţie după numai o singură înfăţişare.