Revoltător! Eroii omorâți la Canal, uciși încă o dată de pasivitatea CJC!

Oricât de mult am încerca să înțelegem și să găsim justificări pentru lipsa de acțiune a autorităților din Constanța, uneori ne este imposibil. De exemplu, nu ne putem explica sub nicio formă de ce autoritățile sunt pasive și nu au nicio intenție de a sprijini inițiativa Asociației Foştilor Deţinuţi Politici (AFDP) din Constanţa, de a amenaja un Complex Memorial al Canalului Dunăre-Marea Neagră, dedicat eroilor care și-au pierdut viața la construcția acestui obiectiv. Amintim că, în urmă cu aproape o lună, conducerea Asociației a prezentat, prin intermediul unei conferințe de presă, proiectul unui Muzeu Memorial al Canalului Dunăre - Marea Neagră. Conform planurilor, obiectivul ar trebui amplasat în comuna Poarta Albă, în apropierea monumentului ridicat în memoria celor dispăruți la lucrările Canalului. „Lângă monumentul de la Poarta Albă vrem să construim un Muzeu al Canalului. Cu date, nume, aspecte, o troiță și cu Stâlpul Infamiei (loc în care erau pedepsiți, umiliți și torturați deținuții - n. r.). Muzeul, împreună cu monumentul din zonă, vor compune un complex pe care îl numim Memorial Canal Dunăre-Marea Neagră. Ne dorim ca oamenii care trec pe lângă el să se întrebe ce s-a întâmplat acolo, să se gândească dacă asemenea orori s-ar putea repeta”, declara, la momentul respectiv, președintele AFDP Constanța, Paul Andreescu. Costurile acestui monument sunt de aproape un milion de lei, iar Asociația a strâns până acum doar 10.000 de lei. Totuși, lipsa banilor nu este singura problemă. Andreescu s-a arătat indignat și de faptul că proiectul nu beneficiază de niciun fel de sprijin de la autorități, așa cum ar fi fost normal, până la urmă. Președintele AFDP Constanța a precizat că, în acest sens, a cerut sprijinul Consiliului Județean Constanța (CJC), însă nu a primit niciun răspuns. „Sprijin de la autorități nu avem, pentru că ele par să fie undeva mai presus de noi. Am făcut o solicitare către CJC care a rămas fără răspuns. Autoritățile trebuie să înțeleagă faptul că acel monument nu este al nostru, al Asociației, la fel cum nici morții de la Canal nu sunt numai ai noștri. Sunt ai întregii țări. Iar noi avem datoria de a nu îi lăsa uitării”, a mai declarat Andreescu.

CJC RIDICĂ DIN UMERI ȘI DĂ RĂSPUNSURI LACUNARE

În urma celor spuse de președintele ANFP Constanța, am cerut și noi explicații, printr-o adresă oficială, reprezentanților CJC. Din răspunsul lacunar primit, am ajuns la concluzia că pasivitatea autorităților este principala cauză pentru care acest proiect nu a fost concretizat. „În ceea ce privește posibilitatea alocării fondurilor necesare pentru demararea proiectului „Construire Muzeu în aer liber” care să facă parte din Complexul Memorial Canal Dunăre-Marea Neagră, vă aducem la cunoștință prevederile art. 14 alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, conform cărora „nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare”. Consiliul Județean Constanța susține astfel de proiecte și în măsura în care cadrul legal permite, vom susține Asociația Foștilor Deținuți Politici în demersurile sale privind construirea unui muzeu în aer liber care să facă parte din ansamblul „Memorial Canal Dunăre-Marea Neagră””, se arată în răspunsul CJC. Menționăm că răspunsul este semnat de administratorul public al județului, Mirela-Florența Matichescu, directorul general al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, Lelia Banciu și funcționarul Raluca Sorescu. Ce trebuie să înțelegem din acest răspuns? De ce nu a fost această cheltuială aprobată prin rectificări bugetare? Cine trebuia să se ocupe de asta? Ce lege trebuie să permită alocarea unei sume de bani pentru acest obiectiv de interes național? Sunt doar câteva dintre miile de întrebări care ne vin în minte numai citind acest răspuns lacunar. Câte adrese trebuie să facem, oare, pentru a afla CE A PĂZIT CJC PÂNĂ ACUM DE NU A SPRIJINIT, NICICUM, ACEST PROIECT??? Iată încă o întrebare! Singura certitudine pe care o avem acum este aceea că, oricât ne-am agita, talentul autorităților de a dormi în bocanci și de a da din umeri UCIDE! Ucide șanse, ucide proiecte, ucide istoria! Și, oricât de sadic ar suna, îi mai ucide încă o dată pe cei ce au fost omorâți în chinuri groaznice, la Canal.