Revolut shares, ideal pentru cei care vor să investească în acțiuni?

Cei care au tot urmărit o companie și cred că este momentul perfect să investească în acțiunile lor sau care vor să speculeze o perioadă prielnică pe care o traversează o societate de renume, precum Tesla sau Amazon, o pot face acum extrem de simplu.

Oricare ar fi motivul, intrarea pe piața de capital este extrem de simplă în ziua de astăzi, prin intermediul aplicației Revolut și a ei opțiune Shares. Grație lor, de câțiva ani încoace este mai facil ca oricând să devenim investitori.



Totul despre Revolut Shares

Înainte de toate, să începem prin a prezenta ce este Revolut Shares. Probabil că mulți dintre cititori au auzit sau poate chiar au folosit deja aplicația Revolut, care este de departe cea mai utilizată platformă de banking online din lume.

Compania fintech lansată în iulie 2015 a adunat până la data scrierii articolului mai bine de 12 milioane clienți, din care peste 1.25 milioane numai în România. Iar în condițiile în care abia recent au adăugat și Statele Unite ca țară în care activează, ne așteptăm ca numărul utilizatorilor să crească tot mai mult în următoarele luni.

În ceea ce privește opțiunea Shares, aceasta a devenit disponibilă, încă din luna august a anului 2019 pentru clienții ce beneficiau de un cont Metal, mai mult ca un test. Testul a fost un real succes, interesul utilizatorilor a tot crescut, iar conducerea Revolut a decis să introducă opțiunea și pentru cei care dețin conturi Standard sau Premium.

Revolut Shares vine cu o mulțime de avantaje pentru cei ce sunt interesați să facă plasamente financiare prin achiziția de acțiuni. Dintre ele, putem aminti:



Posibilitatea de a cumpăra acțiuni fracționate

Principalul avantaj al aplicației Revolut este acela că nu suntem obligați să cumpărăm acțiuni întregi ale societăților care ne interesează, așa cum se întâmplă când utilizăm alte platforme dedicate special investițiilor.

Aici, acțiunile sunt fracționate în mai multe părți, fiecare în valoare de 5 Lei. Astfel, dacă vom dori, spre exemplu, să devenim acționari Amazon, nu vom fi nevoiți să plătim suma de 12.807 lei cât valorează o acțiune întreagă în momentul de față, ci o putem face cu doar 5 lei.

Practic, cumpărăm de câți bani avem. Chiar dacă pare puțin trivial exemplul, dar este ca atunci când mergem la piață și îi cerem vânzătoarei să ne pună miez de nucă de doar 5 lei și nu un kilogram întreg.

Evident, și dividendele plătite la final de an fiscal vor fi și ele, la rândul lor, fracționate și împărțite în funcție de procentul din acțiune deținut de fiecare investitor în parte.

Această opțiune este una excelentă, în special pentru cei care doresc să își diversifice portofoliul investițional, dar care nu vor să cheltuiască o mulțime de bani din prima.



Tranzacții gratuite

Un alt mare avantaj pe care utilizatorii Revolut îl au este acela că beneficiază de tranzacții gratuite pe lună. Numărul lor diferă în funcție de tipul de plan tarifar al fiecărui client: 3 în cazul celor cu conturi Standard, 8 pentru conturile Premium și 100 vânzări sau achiziții gratuite pentru conturile Metal pe lună.

Par ceva cam mici aceste cifre, nu-i așa? Ei bine, partea bună este că chiar și dacă vom depăși limitele expuse mai sus, taxele aplicate vor fi unele mai mult decât decente: 5 lei per fiecare tranzacție efectuată.

Trebuie să amintim faptul că, pe lângă aceste sume, Revolut va mai opri și un comision de 0.01% din întreg portofoliul pe an. În traducere, dacă am investit 500.000 lei, Revolut ne va taxa cu 50 lei pe an.



"Avem peste 900 companii din care putem alege"

Prin intermediul Revolut Shares putem deveni acționarul uneia dintre cele peste 900 companii listate la New York Stock Exchange și NASDAQ. Dintre acestea, putem enumera Nvidia, Guess, Apple, Tesla, American Airlines, Amazon, Microsoft, Aliexpress, Boeing, Google și mulți alții.

De la lansarea opțiunii Shares în țara noastră, au fost efectuate tranzacții ce depășesc 20 milioane Euro. Astfel, văzând interesul mare al românilor pentru investiții, Revolut se gândește serios să introducă și acțiuni ale unor firme autohtone în portofoliu.