Revoluția fiscală a început! Urmează MAREA REVOLTĂ?

09:06:05 / 09 Noiembrie 2017

MAREA TOPAIALA DE DOI LEI

Declaratia premierului Tudose , lamureste graba si insitenta pesedeului de a avea un nou cod fiscal , motivand patriotic ca se urmareste impiedecarea externalizarii profitului . Are dreptate . De ce unii ( firmele straine ) sa scoata din tara profiturile , cand aceasta operatiune de a externalize averea statului revine de drept marilor jefuitori nationali si patriotici care reprezinta toate partidele si oligarhia din Romania . Daca era - dar nu este - cinstit , Tudose ne-ar fi informat nu doar ce fac si cati bani scot din ţară firmele vizate ci si cat scot posesorii marilor averi provenite din devalizarea statului in cei 27 de ani de democratie de tip iliescian . Sunt interesante dar inutile declaratiile lui Ponta si Buda , care n-au contribuit cu nimic pentru a preveni fenomenele pe care le condamna . Anatema aruncata de Buda asupra PSD este valabila in aceeasi masura si PNL , partide complice la dezastru inhaitate in USL - ul care exista inca si astazi . Buda ar fi fost credibil daca punea acuzatiile aduse in carca tuturor partidelor . Cel putin PSD are meritul de a ne informa asupra operatiunilor oneroase ale bancilor si oamenilor de afaceri straini , in timp ce liberalii , care sunt pesedisti colorati in galben n-au facut-o pana acum .