Revoluție în medicină! Vor fi salvați pacienți în faze terminale!

03:28:10 / 04 Martie 2016

Alternative Cancer Tratament ORADEA

In primul rand as dori sa va spun ca sunt alaturi de toti cei care trebuie sa treaca prin aceasta boala cumplita. Am avut un caz similiar in familie, mai exact bunica mea a fost diagnosticata cu cancer neomamar metastaza gradul 4. A fost o perioada cumplita in familie, am apelat la toate resursele pe care le-am gasit dar fara nici un rezultat concret. Am fost pe la diverse clinici din tara si chiar si din afara, cu speranta ca vom gasi o solutie. Vreau sa va spun ca la toate clinicile unde am apelat, tratamentele sunt asemanatoare. Mai exact constau in mare parte in chimoterapie. Ceea ce sunt convins ca toti stiti cu siguranta in ce consta. Am vazut cu ochii mei cum bunicii mele ii cadea parul, vomita, statea la pat si eram complet neputincios. Dar din fericire am facut mai multe cautari, si intr-un final am dat peste un tratament alternativ pe baza naturista injectabil care consta in vitamina C, glutation, neoplaston,vitamina B17, etc. Am cautat mai multe informatii despre acest tratament si foarte multi oameni au confirmat cu succes ca a dat rezultate. Vreau sa va spun faptul ca bunica mea inainte sa fie diagnosticata era o femeie masiva si in urma citostaticelor de la 90 de kg a ajuns la 60 in 5 saptamani. Intrebarea mea este in felul urmator: cum poate un tratament de la care iti cade parul, iti pierzi jumatate din kilograme si esti complet neputincios; sa fie la final benefic pentru sanatatea ta? De aceea am fost surprins de acest tratament alternativ pe care l-am gasit deoarece a dat roadele chiar de la primele doze. Nu mi-a venit sa cred cat de rapid s-a pus bunica mea pe picioare. Ramasesem pur si simplu fara nici o speranta. Si vreau sa va spun ca a fost diagnosticata in 2004 si a decedat in 2013 din alte cauze. Mai multe detalii pentru persoanele care sunt interesate de acest tratament, puteti gasi pe aceasta pagina de facebok: https://www.facebook.com/alternative.cancer.treatment.oradea/?fref=ts Va doresc tuturor o insanatosire grabnica, si sunt alaturi de toti cei care trebuie sa treaca prin aceasta boala cumplita. Sper ca cu putinele informatii pot sa ajut persoanele care sunt in nevoie.