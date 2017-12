Revoluţie-şoc în lotul Farului

Dezminţită vehement de conducerea grupării de pe litoral, “lista neagră” cu jucătorii care vor părăsi Farul în această iarnă s-a confirmat sîmbătă, la doar o zi după ce formaţia constănţeană a încheiat turul Ligii I. Mai mulţi jucători au fost chemaţi la stadion şi au fost înştiinţaţi de către antrenorul principal Ion Marin că-şi pot căuta alte echipe. Surprinzător, pe listă se află mai mulţi fotbalişti folosiţi titulari în acest sezon, ba chiar şi doi foşti purtători ai banderolei de căpitan. Astfel, nouă jucători au fost anunţaţi că nu mai intră în calculele lui “Săpăligă” pentru retur: Răvan Farmache, Florin Maxim, Marius Nae, Dragan Gosic, Florentin Cruceru, Adrian Vlas, Cristian Şchiopu, Tibor Moldovan şi Florin Neaga. “Nu pot comenta nimic pentru moment, mai multe amănunte vom oferi în cadrul unei conferinţe de presă, pe care o vom organiza marţi”, a explicat Ion Marin. “Jucătorii au fost chemaţi la club, unde li s-a comunicat că îşi pot căuta o altă echipă. Trebuia făcut ceva. Pînă acum s-au schimbat antrenorii, acum am luat-o invers şi încercăm să schimbăm jucătorii. Mai pot apărea modificări, lista aceasta nu este bătută în cuie”, a adăugat directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. “Se ştia de multă vreme de această listă, chiar dacă cei din conducere au negat. Din cîte am auzit, vom fi înlocuiţi cu jucători de la Prefab Modelu, care vin liberi de contract, plus tinerii care au fost împrumutaţi pe la echipe din liga secundă sau chiar din liga a treia. Bine măcar că ne-au anunţat din timp, ca să ne putem căuta echipe”, a spus unul dintre “disponibilizaţi”.

O parte dintre jucători a părut totuşi surprinsă de decizia clubului. “Ni s-a comunicat că se fac restructurări şi că nu mai au nevoie de noi. Probabil vor să întinerească lotul, nu ştiu exact cauza, sau vor să ia ceva bani pe noi. Unora dintre noi ni s-a comunicat că există echipe pentru care se discută. Voi aştepta ca şi celelate cluburi să intre în vacanţă şi abia apoi voi căuta o altă formaţie”, a spus fundaşul Florin Maxim, fostul căpitan al “rechinilor”. O situaţie mai specială o are Farmache, al cărui contract va expira în vară, iar conducerea Farului nu mai doreşte să-l prelungească. În plus, oficialii constănţeni vor cere în schimbul său o sumă considerabilă, motivînd că vor să recupereze banii investiţi în contractul său în ultimii ani. Singurul jucător care a primit o hîrtie oficială, prin care i s-a fixat o sumă clară de transfer, este Adrian Vlas, portarul constănţean putînd să plece la oricare echipă în schimbul sumei de 250.000 de euro. Deşi surse din cadrul clubului au dezvăluit că şi Ion Barbu ar putea fi “disponibilizat”, fundaşul constănţean nu a fost chemat de oficialii Farului. “Am vorbit cu cei din conducerea clubului şi mi s-a spus că se bazează în continuare pe serviciile mele”, a declarat Barbu.