Revoluţionarii, nemulţumiţi de tăierea unor drepturi

18:42:53 / 20 Decembrie 2013

ROMANII- POPOR DE CARCOTASI

SANT REVOLUTIONAR CONSTANTEAN,MA MANDRESC, NU AM FOST MEMBRU PCR,NICI MACAR UTC,NU AM AVUT SPATIU COMERCIAL,PAMANT,ESTE USOR SA VORBITI DUPA 24 DE ANI, CA DE ,DUPA RAZBOI MULTI VITEJI SE ARATARA,PESTE TOT IN SOCIETATEA ROMANA SANT USCATURI,LA FEL SI LA NOI SANT INFILTRATI, SANT RANITI CARE NU AU FOST RANITI DE GLONT, [GEN SOACRA LUI MIRCEA GEONA], NU AU FOST CERNUTI CUM TREBUIE,TIMPUL VA REZOLVA CU IMPOSTORII, JUSTITIA NU DOARME,CATI DINTRE CEI CE COMENTATI AICI, AU TRECUT PRIN BECIURILE SECURITATII? CATI VA-TI CITIT PROPRIUL DOSAR DE URMARIRE DE SECURITATE,LA CNSAS?, EU AM AVUT PARTE DE AMBELE,ESTE USOR DE VORBIT ACUM ,DAR IN ACELE ZILE,DACA A-TI FI CINSTITI IN FATA BUNULUI DUMNEZEU,VOI CARCOTASII CE SCRIETI AICI,NU VA-TI IMPLICAT CU NIMIC, EU PERSONAL IN ZILELE REVOLUTIEI ERA SA FIU IMPUSCAT DE UN OFITER DE MILITIE,MI-A BAGAT IN PIEPT UN PISTOL MITRALIERA AKM SI A BAGAT CARTUS PE TEAVA,ACEL OFITER AZI ESTE UN TORTIONAR ,SI ARE O PENSIE NESIMTITA DE COLONEL , LA CADEREA REGIMULUI DICTATORIAL, VOI CE SCRIETI AICI A-TI FOST CHIBITI CA LA JOCUL DE TABLE,ORI FOTBAL,APROPO,EU NU SANT:NICI FUMATOR, NICI BAUTOR,IN REST NUMAI DE BINE. CRACIUN FERICIT!