Rex, primul om complet bionic, expus la Londra

Primul om complet bionic, cu organe artificiale, sânge sintetic şi membre robotizate, a fost expus la Muzeul Ştiinţei din Londra. Costând aproape un milion de dolari, este un proiect costisitor, dar nu atât de scump precum cel al omului bionic din serialul TV al anilor '70, ”Omul de şase milioane de dolari”. Denumit Rex, omul bionic are 1,83 metri înălţime şi 77 de kilograme. El poate percepe obiectele din faţa sa, folosind implanturi de retină, iar pentru a auzi beneficiază de implanturi cohleare. Rex beneficiază de unele dintre cele mai noi tehnologii privind membrele mecanice, precum şi în ce priveşte inima şi plămânii, pancreasul artificial, rinichii, splina şi trahea şi un sistem circulator sangvin funcţional. Toate componentele sale pot fi, teoretic, grefate organismului uman, pentru înlocuirea celor bolnave.

Robotul cu chip uman a fost construit de Shadow Robot Co., din Londra, pentru a prezenta noile descoperiri din domeniul medical în ceea ce priveşte membrele bionice şi organele artificiale şi a mai fost expus şi la Washington, în cadrul Muzeului Aerului şi Spaţiului. ”Ideea acestui proiect este de a pune la un loc toate piesele de schimb deja existente pentru corpul uman”, a explicat Bertolt Meyer, psiholog social de la Universitatea din Zürich, Elveţia, care a realizat şi un documentar despre acest proiect. Robotul are o faţă lipsită de mimică şi nu are piele. El este controlat de la distanţă, printr-un calculator cu o conexiune Bluetooth. Inteligenţa artificială a acestui robot este limitată de capacitatea unui software de conversaţii similar aplicaţiei Siri de pe iPhone, conform lui Robert Warburton, inginer la Shadow Robot. ”Creatorii săi au decis să-l programeze cu personalitatea unui puşti de 13 ani, aşa că nu este chiar cel mai politicos interlocutor”, a precizat el. Asamblarea acestui om bionic a început în august 2012 şi s-a încheiat după trei luni. Robotul a fost prezentat în premieră în SUA, anul trecut, la convenţia Comic Con de la New York şi apoi a fost expus în muzeul de la Washington, în cursul toamnei.