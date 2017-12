Rezervările online la hoteluri, în creştere

Hotelierii din staţiunea Mamaia spun că numărul turiştilor care au ajuns în acest an în hotelurile de la mare prin intermediul site-urilor de rezervări online, fără să mai treacă prin agenţiile de turism, a crescut în medie cu peste 30%, dar există şi hoteluri pentru care ponderea pachetelor cumpărate electronic s-a dublat. „Este o creştere a rezervărilor online în acest an pentru hotelurile de pe litoral. Sunt accesate atât site-urile hotelurilor, cât şi cele specializate în rezervări online”, a declarat George Guci, proprietarul hotelurilor Dorna şi Modern din Mamaia. El a adăugat că, dacă anul trecut ponderea rezervărilor online la hotelurile pe care le deţine era de circa 5%, acum aceasta a ajuns la aproape 10%. „Chiar dacă, teoretic, preţul unui bilet cumpărat online la un hotel nu este mai ieftin decât unul achiziţionat printr-o agenţie de turism, turiştii încep să prefere biletele electronice în primul rând din comoditate”, a mai spus Guci. Şi în cazul hotelurilor Delta şi California, din Jupiter, ponderea rezervărilor online a crescut de la 29% anul trecut, la 40% în acest an. „În principal, cumpără direct de pe site-urile noastre. Turiştii pot plăti fie direct pe internet, fie rezervă online şi plătesc la recepţie\", spune Ciprian Constantinescu, proprietarul celor două hoteluri. Paul Mărăşoiu, preşedintele Peacock Hotels, care reprezintă lanţul Golden Tulip în România, a afirmat că, chiar dacă majoritatea turiştilor vin prin agenţii în hotelurile de pe litoral, ponderea rezervărilor online este în creştere. Astfel, la hotelul Golden Tulip din Mamaia, numărul turiştilor care au venit pentru relaxare şi au cumpărat bilete electronic a crescut cu circa 5 - 6% în acest an, în timp ce o creştere de 15% a rezervărilor online a fost înregistrată în cazul turismului de business în extrasezon.