Rezidențiatul, organizat de Ministerul Educației, prin universitățile de medicină

Organizarea Concursului național de rezidențiat va fi realizată începând din acest an de Ministerul Educației, prin instituțiile de învățământ de profil, a declarat ieri rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, prof. dr. Ioanel Sinescu, și nu va mai fi organizat de Ministerul Sănătății (MS), cum era până acum. El a precizat că în prezent România este singura țară membră a UE în care rezidențiatul aparține de MS, deși acesta nu are atribuții privind educația. ”Rezidențiatul este o formă de pregătire, de educație medicală pentru a deveni specialist într-o specialitate. Ca urmare, aparține Ministerului Educației prin universitățile de profil, universitățile de medicină și farmacie. Dacă vă veți duce în Germania, în Franța am devenit cardiolog la Universitatea Paris, în România am devenit cardiolog la MS. Nu m-a format MS, m-au format Facultatea de Medicină și Farmacie și o clinică anume. Anul acesta se va întâmpla să treacă de la MS la universități. Salariile le va da MS. Educația, pregătirea și diploma o primesc de la Ministerul Educației prin universități”, a explicat Sinescu.