Rezidenții să se înroleze la Urgențe și SMURD!

Sănătatea autohtonă se confruntă cu un deficit de personal și în sistemul de primiri urgențe. Și Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța își desfășoară activitatea cu un număr insuficient de specialiști, situația fiind resimțită mai ales vara, în plin sezon, când populația aproape că se triplează, implicit și numărul solicitărilor este mai mare. Nu demult, managerul SCJU, dr. Dan Căpățână, anunța că UPU Constanța va fi ajutată de colegi din țară, unitatea sanitară suportând cheltuielile de cazare și masă. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dr. Raed Arafat, a recunoscut că în sistemul de primiri urgenţe şi SMURD există un deficit de personal şi a spus că ar mai fi nevoie de sute de medici la nivel naţional, el făcând apel la rezidenţi să se înroleze în UPU ca să poată lucra şi acolo, şi la SMURD. Întrebat, la Cluj-Napoca, la finalul ceremoniei de aniversare a 20 de ani de la înfiinţarea SMURD Cluj, care este deficitul de personal în acest serviciu, dr. Arafat a spus că pentru a se ajunge la nivelul necesar ar trebui să fie 1.200 -1.300 de medici în unităţile de primiri urgenţe, care să lucreze și la SMURD. ”Există deficit şi nu este nimic de ascuns, mai ales pe partea de medici, lucru pe care încercăm să-l completăm prin rezidenţii care termină şi îi încurajez pe medici să intre în rezidenţiatul de urgenţă, să îl finalizeze şi să se înroleze în UPU ca să poată lucra şi acolo, şi la SMURD. Este un aspect de durată. Ar fi nevoie de sute de medici ca să funcţioneze corect, pe plan naţional, unităţile de primiri urgenţe şi SMURD. Este normal acest lucru, dacă ne gândim că este o specializare recentă, dar, dacă ne gândim unde suntem acum, am evoluat foarte bine. Noi nu am avut mai mulţi medici şi am scăzut, ci am pornit cu foarte puţini şi am crescut. Ca să ajungem la nivelul care este necesar, poate ar trebui să atingem 1.200 - 1.300 de medici în acest domeniu, în unităţi de primiri urgenţe, care să activeze şi la nivelul SMURD”, a spus dr. Arafat.