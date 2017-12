Rezident Ex, live pentru rockerii constănţeni

Unul dintre concertele de senzaţie ale lunii noiembrie, la Constanţa, va fi, cu siguranţă, show-ul trupei Rezident Ex, aflată în turneu naţional în perioada 24 octombrie - 9 noiembrie. Concertul celor de la Rezident Ex în oraşul de la malul mării va avea loc pe 8 noiembrie, de la ora 21.30, în clubul Phoenix, turneul rockerilor urmând să se încheie o zi mai târziu, la Braşov. Constănţenii care doresc să-i vadă live pe îndrăgiţii artişti Tavi Iepan, Kempes, Mathias Matei, Cristi şi Vali, membri ai grupului Rezident Ex, îşi pot procura deja biletele la concertul de luna viitoare. Tichetele au fost puse în vânzare de ieri, la sediul clubului Phoenix, la preţul de 55 de lei.

Turneul naţional al grupului, care va lua startul la mijlocul săptămânii viitoare, se organizează având la bază solicitările venite din partea fanilor din diverse localităţi ale ţării, care şi-au putut alege singuri oraşele în care vor cânta „rezidenţii”. Astfel, în perioada 24 octombrie - 9 noiembrie, trupa va ajunge la Târgu Mureş, Arad, Timişoara, Sibiu, Craiova, Iaşi, Buzău, Bucureşti, Constanţa şi Braşov.