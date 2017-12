Rezident X, din nou la mare

Nou-înfiinţata trupă de rock Rezident X, în care activează foştii componenţi ai trupei Cargo, Tavi Iepan şi Kempes, vor susţine, luna viitoare, primul concert al trupei la Constanţa. Rezident Ex va cânta pe scena clubului Phoenix, pe 22 septembrie, după ora 21.30, iar biletele vor fi puse în vânzare cât de curând.

„Pe primul album Rezident Ex, vom imprima doar piesele compuse de mine în perioada Cargo, dreptul acesta ne aparţine. Pe albumele următoare vor fi piese noi, la care lucrează toţi din band”, a declarat Tavi Iepan, la începutul verii, când a înfiinţat oficial noua trupă. Rezident Ex a debutat... scenic tot la malul mării, la începutul acestei luni, când a încheiat seria de concerte a celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului „Folk You! Florian Pittiş” din Vama Veche.