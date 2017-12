Rezidenţiat 2011 cu final fericit

Rezidenţiatul 2011 a luat sfârşit, ieri afişându-se listele finale în urma contestaţiilor depuse de către candidaţi. Astfel, peste 86% dintre candidaţi s-au declarat fericiţi, ei obţinând punctajul de promovare, potrivit Ministerului Sănătăţii (MS). Din totalul de 5.025 tineri absolvenţi ai facultăţilor de medicină şi farmacie înscrişi la concurs, au fost admişi 4.339. Un număr de 3.482 au obţinut punctaj de promovare în domeniul medicină; 703 au obţinut punctaj de promovare în domeniul medicină dentară şi 154 au obţinut punctaj de promovare în domeniul farmacie. Pentru domeniul medical, punctajul maxim realizat a fost de 939 puncte, iar cel minim de promovare de 530 puncte. La medicină dentară punctajul maxim realizat a fost de 902 puncte, iar cel minim de promovare 480 puncte. La farmacie punctajul maxim realizat a fost de 868 puncte şi punctajul minim de promovare 441 puncte.

IATĂ CARE ESTE SITUAŢIA PE CENTRE. Vă prezentăm situaţia pe centre a candidaţilor care au optat pentru Rezidenţiatul pe locuri. Astfel, la centrul din Cluj Napoca, la Medicină punctajul maxim a fost de 919, iar cel minim de 551; la Medicină Dentară punctajul maxim a fost de 902, iar cel minim de 541; la Farmacie punctajul maxim a fost de 868, iar cel minim de 520. La centrul din Bucureşti, la Medicină punctajul maxim a fost de 896, iar cel minim de 537; la Medicină Dentară punctajul maxim a fost de 856, iar cel minim de 513; la Farmacie punctajul maxim a fost de 826, iar cel minim de 495. La centrul din Craiova, la Medicină punctajul maxim a fost de 939, de altfel şi cel mai mare punctaj obţinut în acest an la Rezidenţiat, iar cel minim de 563; la Medicină Dentară punctajul maxim a fost de 800, iar cel minim de 480; la Farmacie punctajul maxim a fost de 802, iar cel minim de 481. La centrul din Iaşi, la Medicină punctajul maxim a fost de 905, iar cel minim de 546; la Medicină Dentară punctajul maxim a fost de 864, iar cel minim de 518; la Farmacie punctajul maxim a fost de 808, iar cel minim de 484. La centrul din Târgu Mureş, la Medicină punctajul maxim a fost de 907, iar cel minim de 544; la Medicină Dentară punctajul maxim a fost de 843, iar cel minim a fost de 505; la Farmacie punctajul maxim a fost de 736, iar cel minim de 441. La centrul din Timişoara, la Medicină punctajul maxim a fost de 884, iar cel minim a fost de 530; la Medicină Dentară punctajul maxim a fost de 802, iar cel minim a fost de 481; la Farmacie punctajul maxima fost de 750, iar cel minim a fost de 450.

CONSTANŢA, REZULTATE BUNE Absolvenţii Facultăţii de Medicină Generală a Universităţii „Ovidius” Constanţa au demonstrat, şi în acest an, că medicina de la malul Mării Negre este una de calitate. Şi în acest an am avut rezultate mulţumitoare. „Mă declar mulţumit, în condiţiile în care am avut un număr mai mic de absolvenţi, în condiţiile în care studenţi foarte buni, peste zece la număr, au ales că plece deja din ţară, doi dintre ei fiind deja la Rezidenţiatul din Germania. Avem şase studenţi care au reuşit să obţină punctaje de peste 800, în condiţiile în care punctajul maxim a fost de 896 la centrul din Bucureşti”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Constanţa, prof. univ.dr. Petru Bordei. Din totalul de aproape o sută de candidaţi la Rezidenţiat 2011, doar 18 nu au reuşit să obţină un punctaj de promovare. De menţionat că centrul din Bucureşti a avut cea mai mare concurenţă din ţară în opinia multora subiectele având şi cel mai mare grad de dificultate. La nivelul judeţului Constanţa, la Rezidenţiatul pe post au optat, de la bun început, la specialitatea medicină de urgenţă din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, doi candidaţi, ei fiind promovaţi, iar la specialitatea Neonatologie alţi doi candidaţi, de data aceasta posturile fiind în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Reamintim că, la concursul de rezidenţiat din această sesiune, s-au înscris 5.025 de candidaţi care au concurat pe un număr de 3.810 locuri şi posturi, dintre care 2.998 locuri şi 812 posturi.

Repartiţia pentru alegerea locurilor şi a centrelor de pregătire în rezidenţiat a candidaţilor care au obţinut punctaj de promovare şi au concurat pe loc, se va desfăşura duminică, 27 noiembrie 2011, în intervalul orar 9.00 - 21.00, urmând ca a doua zi să fie distribuite locurile rămase disponibile la finalul primei zile de raportare. Marţi, 29 noiembrie 2011, la orele 9.00, în cadrul direcţiilor de sănătate publică care au publicat posturile la concurs, începe repartiţia candidaţilor care au obţinut punctaj de promovare şi au concurat pe post.