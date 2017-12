Rezidenţiat mai scurt pentru 39 de specialităţi

Durata stagiului de rezidenţiat în medicină va fi redusă pentru 39 de specialităţi, a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, decizia fiind luată în urma unei întâlniri cu rectorii universităţilor de profil din ţară. “Avem o directivă europeană care stabileşte durata minimă şi prin confruntare am constatat că uneori suntem mai catolici decât Papa”, a spus ministrul. Astfel, s-a luat decizia de reducere a duratei de rezidenţiat cu un an pentru 37 de specializări şi cu doi ani pentru două specializări. Ministrul a dat exemplul specializării de neurochirurgie, unde este recomandată o durată de cinci ani, iar în România este de şapte ani, astfel că o persoană poate ajunge specialist după 13 ani. Cseke a precizat că durata rezidenţiatului va fi redusă cu un an pentru boli infecţioase, dermato-venerologie, expertiza medicală a capacităţii de muncă, endocrinologie, pediatrie, reumatologie, anatomie patologică, igienă şi cu doi pentru chirurgie cardio-vasculară şi medicină sportivă. Ministrul a adăugat că există şi specialităţi pentru care a fost păstrată durata de pregătire, acestea fiind medicină internă, oncologie medicală, medicină de familie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie şi urologie. Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi va fi emis un ordin al ministrului Sănătăţii, de anul acesta rezidenţii urmând să intre în stagiu cu noile prevederi. Comisiile de specialitate vor adapta curriculumul pentru reducerea duratei stagiului. Demnitarul a precizat că scopul schimbării este acela de a da sistemului sanitar specialişti mai rapid. (A.G.)