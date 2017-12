Rezidenţiatul, în linie dreaptă

Cel mai important concurs naţional, poate, din viaţa unui absolvent medicinist - Rezidenţiatul - a intrat în linie dreaptă, imediat ce oficiali ai Ministerului Sănătăţii au spus „stop” înscrierilor, potrivit regulamentului. Rezidenţiatul noiembrie 2012 aduce tinerilor, pe lângă o concurenţă nu prea mare şi emoţii, şi noutăţi. Speranţele sunt mai mari, mai ales că, în acest an, s-a acceptat şi rezidenţiatul pe post în multe dintre spitalele mari, pe lângă locuri. „Este o şansă în plus pentru medici. Şi la Constanţa, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a acceptat posturi pe diferite specialităţi”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. Pentru concursul din acest an, la Constanţa s-au înscris 144 de candidaţi, ceea ce înseamnă peste un candidat pe loc. Reamintim că Rezidenţiatul trecut a beneficiat, în premieră, de două sesiuni. La sesiunea extraordinară din mai 2012, peste 88,5% dintre candidaţii înscrişi au obţinut punctaj de promovare. Decizia a fost luată după ce un procent semnificativ, de aproximativ 40%, din posturile scoase la concurs în sesiunea din 20 noiembrie 2011, au rămas neocupate. Cele mai multe locuri şi posturi rămase neocupate s-au înregistrat în specialităţile în care se înregistrează un deficit de cadre medicale în sistemul sanitar, ca de exemplu: medicină de urgenţă, neonatologie, ATI, pediatrie.

LISTA LOCURILOR (2012) LA CONSTANŢA La domeniul medicină sunt 91 de locuri, astfel: anatomie patologică - 2 locuri; boli infecţioase - 1; cardiologie - 2; chirurgie generală - 3; chirurgie pediatrică - 1; chirurgie plastică - 3; chirurgie vasculară - 2; dermatovenerologie - 3; gastroenterologie - 3; hematologie - 5; medicină de familie - 9; medicină de laborator - 2; medicină de urgenţă - 3; medicină internă - 6; nefrologie - 1; neurochirurgie - 2; neurologie - 1; obstetrică ginecologie - 8; oftalmologie - 2; ortopedie şi traumatologie - 2; ORL - 2; pediatrie - 2; psihiatrie - 10; radiologie - 3; recuperare, medicină fizică şi balneologie - 7; reumatologie - 2; sănătate publică şi management - 2; urologie - 2. La domeniul medicină dentară nu a fost scos niciun loc, iar la domeniul farmacie, 5 locuri. Cât priveşte lista posturilor, ea poate fi văzută pe www.rezidenţiat.info.