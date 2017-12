Rezultat echitabil la Năvodari

Săgeata Năvodari şi Viitorul Constanţa au încheiat sâmbătă, la egalitate, scor 0-0, un meci la finele căruia ambele formaţii s-au declarat mulţumite. Gazdele au reuşit să încheie pe locul secund un tur de campionat în care s-au confruntat cu mari probleme financiare, în timp ce Viitorul, “ajutată“ şi de Delta Tulcea, şi-a păstrat avansul de patru puncte faţă de principalele urmăritoare. Viitorul a început mai bine meciul, fiind mult mai prezentă în jumătatea adversă în primele 30 de minute, însă doar şutul lui Iancu de la aproximativ 14 m, din min. 26, blocat în ultimul moment de Mişelăricu, i-a dat emoţii lui Gordin. Săgeata şi-a adus aminte că luptă totuşi pentru primăvară în ultimul sfert de oră al primei reprize, însă V. Creţu, S. Chiţu şi Zaharia nu l-au putut învinge pe Bolboaşă. Tot năvodărenii au fost mai periculoşi în debutul părţii secunde, dar Viitorul a pus treptat stăpânire pe joc, ratând până la final câteva situaţii foarte bune prin Cristocea şi Lazăr. S-a încheiat 0-0, un rezultat care oferă speranţe pentru retur ambelor echipe. „Un meci foarte disputat, între două echipe bune ale Seriei 1. Puteam să câştigăm, mai ales în repriza a doua care ne-a aparţinut în totalitate“, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. „Au jucat ceva mai bine decât noi, care nu am fost la adevărata noastră valoare. Este bine că s-a încheiat campionatul pentru că nu ştiu dacă o mai puteam duce una-două etape. Un rezultat echitabil. Viitorul şi-a atins scopul. Cred că Viitorul va promova sigur. Vom vedea dacă şi noi vom avea putearea să o facem. Promisiuni sunt că vor fi plătite restanţele, dar să vedem şi fapte. Nu este o problemă că suntem la patru puncte de lider. Noi am fi mulţumiţi dacă am promova şi de pe locul secund. Aceşti băieţi sunt de apreciat. Să joci o dată, de două ori, de cinci ori fără bani este un lucru, dar să joci de cincisprezece ori este cu totul altceva“, a precizat antrenorul principal al Săgeţii, Constantin Gache.

Au evoluat - Săgeata: Gordin - Petean, Mişelăricu, Goşa, Toşca - N. Creţu (72 Şicu), Apostol, Vaştag, Vezan (66 Ochiroşii) - S. Chiţu (85 Nanu), Zaharia; Viitorul: Bolboaşă - Ninu, Larie, Păcuraru, L. Turcu - Iancu (55 Lazăr), Onicaş, Benzar - Cristocea, V. Rusu (83 Pantelie), A. Chiţu (77 Călinţaru). Cartonaşe galbene: Vezan / Iancu. Au arbitrat: Georgian Ionescu (Buzău) - Sabin Stroe (Vaslui) şi Ovidiu Artene (Piteşti).