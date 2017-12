Rezultate excepționale privind restricțiile grăsimilor trans!

În orașele în care a fost restricționată sau interzisă introducerea grăsimilor trans în alimente, numărul persoanelor spitalizate ca urmare a unor evenimente provocate de bolile cardiovasculare a scăzut cu circa 6% într-un interval de trei ani de la intrarea în vigoare a acestor schimbări, potrivit unui studiu al Yale School of Medicine, citat de UPI, scrie Agerpres. Grăsimile trans, care se regăsesc în produse precum chipsuri, biscuiți, alimente prăjite și produse de patiserie, au fost asociate cu o creștere a riscului de afecțiuni cardiace. Ca răspuns, unele dintre orașele din Statele Unite au implementat politici de reducere a acestora în meniurile restaurantelor. ”Studiul nostru subliniază influența pe care o au politicile publice asupra sănătății cardiovasculare a populației. Grăsimile trans au efecte nocive pentru sănătatea cardiovasculară, iar minimizarea sau eliminarea lor din dietă poate reduce în mod substanțial rata infarcturilor și a accidentelor vasculare cerebrale”, notează dr. Eric Brandt, din cadrul Yale School of Medicine, autorul studiului publicat miercuri în jurnalul ''JAMA Cardiology''. Oamenii de știință au comparat informații prelevate în perioada 2002-2013 din mai multe regiuni din statul New York, cu sau fără restricții privind grăsimile trans. În urma cercetării, s-a descoperit un declin cu 6% al spitalizărilor din cauza infarcturilor și a accidentelor vasculare cerebrale în zonele în care existau interdicții în utilizarea grăsimilor trans într-o perioadă de trei ani de la implementarea politicilor, în comparație cu regiunile în care nu existau astfel de restricții. Cu privire la aceste rezultate, Brandt a declarat că ''este un declin destul de substanțial''. Deși studiul a identificat o legătură între restricțiile privind grăsimile trans și scăderea riscului de infarct și accident vascular cerebral, este important de notat că cercetarea nu a fost concepută să dovedească o legătură directă cauză-efect în acest sens, menționează sursa citată. În 2018, o interdicție a Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (U.S. Food and Drug Administration) privind uleiurile parțial hidrogenate din alimentație va elimina aproape în totalitate grăsimile trans la nivel național. Concluziile acestui studiu sugerează că inițiativa FDA va conduce la efecte benefice extinse, conform lui Brandt. ”O interdicție a grăsimilor trans la nivel național este un câștig pentru milioanele de persoane cu risc de boli cardiovasculare”, a spus acesta. De asemenea, specialistul a precizat că grăsimile trans sunt uneori greu de identificat pe etichetele produselor alimentare. ”Chiar dacă unele companii au redus cantitatea de grăsimi trans din alimente, reglementările FDA privind etichetarea permit ca o cantitate de până la 0,49 grame de grăsimi trans pe porție să fie menționată drept 0 grame”, susține Brandt în comunicatul Yale. Acesta a adăugat că grăsimile trans se regăsesc de multe ori pe etichete sub denumirea de uleiuri parțial hidrogenate.