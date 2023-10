Rezultate la triatlonul H3RO Mamaia 2023

Cea mai mare competiție de triatlon din Estul Europei, H3RO Mamaia s-a încheiat. Aceasta a fost o ediție aniversară, marcând 15 ani de la debutul competiției.

Până în prezent, pe parcursul primilor 15 ani, H3RO Mamaia a mai fost gazdă a patru Cupe Europene, punând astfel România pe harta europeana a competițiilor majore de triatlon.

Podiumurile în clasamentele generale ale probelor din prima zi de la H3RO Mamaia 2023:



Supersprint

Masculin: 1. Bogdan Vâlcescu (Dacia Natație Triatlon), 2. Victor Grigoriu (BSC), 3. Tudor Florian Balaban (ACS Seven Atletic)

Feminin: 1. Cristina Tolea (CS Petrolul Ploiești), 2. Dea Blaga (Olimpia), 3. Maia Nicole Zavincu (BSC)



Sprint individual

Masculin: 1. Sebastien Jean Pascal (Seven), 2. Carol Popa (CSM Constanța), 3. Vlad-Adrian Remzig (CSA Steaua București)

Feminin: 1. Alessia Orla (CS Dinamo), 2. Alice Perjoiu (CS Afumați), 3. Amalia Singuran (ACS Trident Triathlon Team Constanța)... 4. Sophie Iofciu (ACS Trident Triathlon Team Constanța)



Sprint ștafetă

Masculin: 1. Eforienii, 2. Cambridge School of Bucharest

Mixt: 1. Cheese, 2. Tot înainte, 3. Black & White Family Team



Olimpic individual

Masculin: 1. Andrei Vrabii, 2. Peru Frank Daniel Castro (Seven Sport Club), 3. Kovacs Szabolcs (Mobility Plus)

Feminin: 1. Agnes Tuzson (Mobility Plus), 2. Maria Popescu (Unstoppable Sport Club), 3. Andreea – Denisa Cralea (Aqua Vita Delta Tulcea)



Olimpic ștafetă

Masculin: 1. Phoenix, 2. Speed Syndicate, 3. Aaa

Feminin: 1. Minunatele, 2. Leoaicele, 3. Not fast, just furious

Mixt: 1. Ergo Team – CSC Sibiu, 2. Hop-Top, 3. Triastes



Half individual

Masculin: 1. Alex Toma (CS Olimpia București), 2. Deak Zsombar (ASK Aluta Sf. Gheorghe), 3. Alex Ion (Unstoppable Sport Club)

Feminin: 1. Antoanela Manac (CSA Steaua București), 2. Noelle Priscilla Darabant Husanu (Unstoppable Sport Club), 3. Balint Reka (ACS Peac Performance)



Half ștafetă

Masculin: 1. Unstoppable Sport Club, 2. Expelled Rom – Logistic, 3. Cid

Feminin: 1. Friendship

Mixt: 1. 3 for Mamaia, 2. Wonder Team, 3. 2 Amigos