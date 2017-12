Rezultatele Evaluării Naționale! Vezi școlile cu note de 10, dar și de 1!

Vineri după-amiază, 1 iulie, după ore de așteptări, s-au afișat rezultatele de la Evaluarea Națională (EN) pe site-ul www.evaluare.edu.ro. Și la unitățile de învățământ din Constanța a fost forfotă mare. Încă nu erau afișate listele, dar copiii deja săreau în sus de bucurie, reușind să acceseze site-ul www.evaluare.edu.ro de pe propriile telefoane.

EMOȚII PENTRU ELEVI ȘI PĂRINȚI

Cei mai mulți tineri și părinți care așteptau rezultatele la Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” s-au arătat foarte mulțumiți de notele obținute la cele două probe, cu toate că joi, 30 iunie, aproape 40.000 de părinți erau nemulțumiți de baremul de corectare de la matematică. Au fost și elevi mai triști care au vărsat lacrimi la aflarea rezultatelor, dar și câțiva emoționați care și-au dorit să vadă listele cu rezultate afișate la avizier. ”Am luat 9,55 la română și 9,15 la mate. Sunt mulțumit pentru că m-am încurcat și am crezut că iau 8 - 8,50, pentru că la matematică am greșit la câteva subpuncte. Dacă mă concentram, puteam să fac și mai bine. Nu am greșit la exercițiul 6, subiectul I, din punctul meu de vedere se putea rezolva simplu, pentru că numărul de copii era de la 0 până la 8, iar notele se vedea foarte clar că începeau de la 1 până la 10, așa că e logic că erau 3 copii cu nota 5”, a povestit David, unul dintre elevii Școlii nr. 29. Tânărul spune că vrea ca din toamnă să devină elev al Liceului ”Traian” sau al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Constanța. Alți tineri se gândesc să conteste rezultatele pentru că au obținut note mai mici decât se așteptau. ”La matematică am luat 6,40 și la română 6,20, dar voi face contestație la română pentru că, după calculele mele, ar fi trebuit să iau 7,50. La matematică sunt mulțumit de notă. Oricum, părinții mei m-au înscris deja la Liceul Internațional de Informatică, așa că nu mai am emoții pentru repartizarea la liceu”, a povestit și Alexandru.

LA CONSTANȚA

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat situaţia mediilor obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională 2016. Conform datelor,3.996 de elevi (73,07%)au obținut note peste 5,00 la cele două discipline de examen. În județul Constanța, 17 elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională: 5 de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, 2 de la Liceul Teoretic ”Traian” Constanța, 1 de la Școala Gimnazială nr. 16 ”Marin Ionescu Dobrogianu” din Constanța, 1 de la Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” Medgidia, 1 de la Școala Gimnazială ”Gala Galaction” Mangalia, 2 de la Școala Gimnazială nr. 37, 1 de la Școala Gimnazială nr. 39 ”Nicolae Tonitza” din Constanța, 2 de la Școala Gimnazială nr. 7 ”Remus Opreanu” Constanța, 1 de la Școala Gimnazială nr. 24 ”Ion Jalea” Constanța și 1 de la Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari. La polul opus, cele mai mici medii din județ le au doi elevi din Siliștea și Dobromir, care au primit media 1,52. Anul trecut, 77,29% dintre absolvenții de clasa a VIII-a obţinuseră note peste 5 la EN. La nivel național, aproximativ 75% dintre elevii care au susținut examenul de EN au obținut note peste 5. Totuși, rata de promovare este în scădere față de anul trecut, când 79,3% dintre elevi au primit note peste 5.

CE ÎI AȘTEAPTĂ PE ELEVI ÎN PERIOADA URMĂTOARE?

Contestaţiile s-au depus tot vineri, 1 iulie, între orele 16.00 și 20.00, urmând ca rezultatele finale pentru cei care au contestat nota să fie publicate pe 5 iulie. În continuare, în perioada 8-12 iulie, părinţii şi elevii pot completa opţiunile în fişele de înscriere la liceu, iar pe 19 iulie are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 - 2017. În 20 iulie va avea loc afişarea în şcolile gimnaziale a rezultatelor, adică a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în liceele din judeţ.