Rezultatul la proba teoretică pentru permisul auto, valabil 12 luni

Senatorii au adoptat, ieri, un proiect de lege pentru modificarea OUG privind circulaţia pe drumurile publice, care stabileşte că rezultatul probei teoretice pentru obţinerea permisului auto este valabil timp de un an. Iniţiativa, semnată de senatorii PD-L Anca Boagiu şi Mircea Andrei, a fost votată de 78 de senatori, unul abţinându-se. Potrivit proiectului, cei care au fost declaraţi admişi la proba teoretică au la dispoziţie 12 luni ca să promoveze proba practică. În cazul în care aceştia nu se vor prezenta la proba practică de conducere a autovehiculului în termen de un an, vor fi declaraţi respinşi, urmând să efectueze noi cursuri. Persoanele care au fost declarate respinse la proba practică se pot reprograma la un nou examen, fără susţinerea probei teoretice, după cel puţin 30 de zile, dar nu mai târziu de un an, sub condiţia efectuării, în intervalul de 30 de zile, a unui nou curs de pregătire practică, redus la jumătate ca număr de ore. Reprezentanţii Guvernului au formulat, atât în avizul la proiectul de lege, cât şi la dezbaterile din Senat, obiecţii faţă de iniţiativa legislativă, argumentând că cele două probe ale examenului auto sunt un tot unitar, respingerea la una din probe ducând la repetarea întregului examen. Despre această iniţiativă, şeful Serviciului Regim Permise şi Înmatriculări ale Vehiculelor Constanţa, cms şef Romeo Tecău, declara, în urmă cu două luni, că este o aberaţie, pentru că ar trebui înăsprite condiţiile în care se acordă permisele auto şi nu uşurată procedura. Pe de altă parte, reprezentanţii Guvernului au afirmat că modificarea procedurii actuale pentru obţinerea permisului auto ar duce la schimbarea aplicaţiei informatice care asigură programarea şi examinarea, ceea ce implică şi cheltuieli bugetare suplimentare. Senatul este prima Cameră sesizată cu acest proiect de lege, competenţa decizională revenind Camerei Deputaţilor.