Rică Pîrîianu revine la naţionala masculină de handbal

Parisul este a doua casă pentru constănţeanul Eremia Pîrîianu. Plecat în urmă cu doi ani, de la HCM Constanţa, internaţionalul român se află la cel de-al treilea an de contract cu US Creteil, echipă aflată pe locul cinci în prima ligă franceză, dupa terminarea turului. “În fiecare an primesc destule oferte, inclusiv de la echipele puternice din Franţa, dar nu cred că voi pleca prea curînd de la Creteil”, ne-a mărturisit Pîrîianu. “Mă simt foarte bine aici, sînt respectat şi apreciat pentru munca mea şi nu am niciun motiv să plec”, completează Rică, iar dovada vine aproape instantaneu, conversaţia noastră fiind intreruptă de suporterii care îl felicita pentru evoluţia sa din ultimul meci de campionat din acest an. Un meci pierdut (33-35), pe teren propriu, împotriva celor de la Chambery Savoie HB, principala contracandidată la titlu a celor de la Montpellier, fosta adversară a constănţenilor în Liga Campionilor. “Păcat de această înfrîngere, prima pe teren propriu în actualul sezon. Din păcate, avem mulţi accidentaţi, chiar şi eu sînt la cel de-al patrulea meci după o accidentare şi încă nu joc la cel mai bun nivel”, ne spune pivotul echipei din suburbiile Parisului. “Din acest motiv nici nu am început în primul şapte”, explică Rică. O situaţie de scurtă durată, deoarece, după un debut echilibrat de meci, Chambery, ajutată discret de arbitri (ei, da, se poartă şi pe aici!), s-a desprins la şapte goluri în finalul primei reprize, moment în care antrenorul gazdelor, Mile Iskovic, l-a aruncat în luptă pe constănţean. Creteil a revenit în luptă, Pîrîianu contribuind decisiv la relansarea partidei, cu patru goluri (din cinci aruncări), doua aruncări de la 7m obţinute şi două eliminări provocate. Nu a fost însă suficient pentru a salva un rezultat pozitiv, Chambery, cu internaţionalul francez Daniel Narcisse senzaţional, reuşind să se impună şi să preia şefia primei ligi franceze. După joc, ambele echipe au fost invitate în salonul VIP, pentru a schimba impresii după meci, încrîncenarea din teren lăsînd loc respectului şi amiciţiei pe care jucătorii le dovedesc între ei. Firesc, discuţia a curs către echipa natţională, un subiect delicat pentru Rică. “S-a înteles greşit... Nu am spus niciodată că nu vreau să vin la echipa naţională. Am spus doar că eu am o vîrstă şi că ar fi fost mai bine să se dea credit unor jucători tineri, care să progreseze. Totuşi, în ultimul timp, am vorbit cu domnul Omer şi am înţeles că are nevoie şi de jucători cu experienţă. Sper să fiu util echipei şi, dacă vom avea şi un pic de noroc la tragerea la sorţi din play-off, să ne calificăm la un turneu final”, a punctat constănţeanul, care va răspunde miercuri convocării la echipa naţională. Jucătorul crescut la CSS 1 Constanţa nu şi-a uitat foştii colegi de la HCM. “Am vorbit cu Florin Niculae şi mi-a spus că revine la Constanţa. Mă bucur pentru el şi pentru echipă. Am urmărit meciurile din actualul sezon şi văd că echipa este în creştere. Trebuie dat credit jucătorilor tineri, precum Mureşan şi Csepreghi, iar rezultatele nu vor întîrzia să apară”, a transmis Pîrîianu.