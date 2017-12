Richard Gere are o soţie geloasă

De când s-a căsătorit a doua oară, actorul american Richard Gere a cam dispărut din peisajul monden. În plină glorie, actorul a decis să iasă din vizorul admiratoarelor! În carieră a făcut alegeri care nu l-au mai adus în prim plan şi s-a consacrat unui stil de viaţă budist. Richard Gere s-a dedicat şi mariajului său cu actriţa Carey Lowell, cu care are un fiu, Homer James Jigme, de 13 ani. De fapt, actorul s-a retras din lumea mondenă pentru că soţia sa este geloasă. De un ultim incident a avut parte actorul, recent, când la un restaurant din East Hampton, New York, a părut că flirtează cu două admiratoare. Cele două femei i-au cerut autografe şi s-au pozat cu el, iar când a revenit la masa unde îl aştepta Carey Lowell, aceasta l-a apostrofat destul de zgomotos, după cum au povestit martorii la incident.

La 63 de ani, Richard Gere încă are lipici la femei şi, potrivit cunoscuţilor săi, cea mai mare temere a lui Carey Lowell este că o va părăsi. Actorul american îşi iubeşte soţia şi nu are de gând să treacă peste un al doilea divorţ. În plus, Richard Gere şi actriţa de 52 de ani, fostă Bond Girl au cam făcut şi multe investiţii împreună, iar un eventual divorţ l-ar cam lăsa pe actor fără o bună parte din avere, deşi soţia sa nu prea a contribuit cu nimic. Cei doi au părut încă de la început un cuplu potrivit, mai ales că amândoi trecuseră peste o căsnicie eşuată.

Despre primul mariaj al lui Richard Gere cu Cindy Crawford s-au scris multe. Fotomodelul american a mărturisit recent că vina i-a aparţinut, fiind mult prea tânără pentru a se înhăma la căsnicie. ”Atunci, încă trebuia să-mi dau seama cine eram şi ce vreau să fiu, iar el avea deja 37 de ani. Într-un fel, el ştia că încă mă maturizam şi mă schimbam. Nu vroiam să aud de la el, pentru că la 22 de ani crezi că ştii totul şi crezi că eşti deja formată. Este dificil să te schimbi într-o relaţie, pentru că te-ai angajat să fii într-un fel şi apoi, brusc, nu mai eşti aceeaşi”, a declarat supermodelul. Richard Gere şi Cindy Crawford au fost căsătoriţi timp de patru ani şi au divorţat în 1995.