Richard Gere cere boicotarea Olimpiadei din China

Actorul Richard Gere cere boicotarea Olimpiadei din 2008 de la Beijing, pentru a lupta împotriva încălcărilor drepturilor omului comise de China. Richard Gere, preşedintele Campaniei Internaţionale pentru Tibet, care este şi practicant budist, a spus că Olimpiada de la Beijing din 2008 poate fi o ocazie foarte bună de a încuraja China să oprească încălcările drepturilor omului din Tibet şi să permită regiunii din Himalaya să îşi decidă singură viitorul.

Luna trecută, mii de tibetani au mărşăluit în New Delhi şi New York şi au cerut ca Jocurile Olimpice din China să fie boicotate. “Un boicot general are valoare pentru mine; probabil nu este cel mai practic lucru, dar din punct de vedere emoţional are sens”, a spus actorul de 58 de ani într-un interviu pentru promovarea noului său film, “The Hunting Party”. “De ce lumea trebuie să premieze nişte oameni care îşi tratează rău proprii semeni şi care tratează rău şi restul lumii?”. Starul din filmele “American Gigolo” şi “Frumuşica” nu a avut voie mult timp să viziteze China, deoarece este un susţinător al autonomiei Tibetului şi, în 1993, a vorbit despre situaţia regiunii din Himalaya la Premiile Oscar. Tibetul este guvernat de China din 1950. Aproximativ 120.000 de tibetani sînt exilaţi în India, inclusiv liderul spiritual Dalai Lama, care a părăsit Tibetul după conflictele din 1959. Amnesty International şi alte grupuri de apărare a drepturilor omului spun că guvernul chinez restricţionează libertatea tibetanilor şi încearcă să le distrugă cultura. Pe de altă parte, China spune că încearcă să ajute această regiune săracă să se dezvolte.

În noul său film, “The Hunting Party”, Richard Gere abordează un alt subiect internaţional, fugarii din războiul bosniac dintre 1992 şi 1995. Actorul joacă rolul reporterului de război Simon Hunt. În 2000, Hunt, cameramanul Duck (Terrence Howard) şi reporterul începător Benjamin (Jesse Eisenberg) pleacă în căutarea celui mai căutat criminal de război, “Vulpea”. Filmul a fost inspirat dintr-un articol din revista “Esquire”, semnat de corespondentul de război Scott Anderson. Acesta şi încă patru jurnalişti s-au întîlnit la Sarajevo în 2000 şi au făcut un plan al unei investigaţii pentru găsirea celebrului lider militar Radovan Karadzic, căutat pentru crime de război în Bosnia. Spre marea lor surpriză, au ajuns foarte aproape de a-l descoperi pe Karadzic şi investigaţia lor s-a încrucişat la un moment dat cu cea a CIA, care le-a lăsat impresia că Washington-ul nu vrea, de fapt, să prindă criminalii de război. Karadzic este un fost lider militar bosniac, de etnie sîrbă, pus sub acuzaţie de Tribunalul pentru Crime de Război al ONU, pentru genocid, dar care nu a fost încă găsit, la zece ani după terminarea războiului. Filmul “The Hunting Party”, regizat de Richard Shepard, sugerează că această căutare a lui Karadzic se aseamănă cu modul în care a fost căutat Osama bin Laden, fondatorul al-Qaida, iar această opinie sceptică este împărtăşită şi de Richard Gere.