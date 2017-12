Richard Gere, premiat pentru întreaga sa carieră la Karlovy Vary

Actorul american Richard Gere va primi Globul de Cristal în cadrul celei de-a 50-a ediții a Festivalului de Film de la Karlovy Vary, pentru ”extraordinara lui contribuție la cinematografia mondială”, a informat, luni, Jiri Bartoska, președintele festivalului care se va derula între 3 și 11 iulie în cocheta stațiune cehă. Celebru pentru rolurile sale din ”American Gigolo” (1980), ”An Officer and a Gentleman / Ofițer și gentleman” (1982) sau ”Pretty Woman / Frumușica” (1990), artistul în vârstă de 65 de ani va primi distincția în cursul ceremoniei inaugurale a festivalului. El își va prezenta, cu această ocazie, pelicula ”Time Out of Mind”, împreună cu regizorul Oren Moverman și actrița americană Jena Malone.

Organizatorii au anunțat că printre participanții de prestigiu din acest an se vor număra și actorul american Harvey Keitel, care își va promova lungmetrajul ”Youth”, regizat de Paolo Sorentino, precum și interpretul Jamie Dornan, despre care s-a vorbit mult în 2015, după difuzarea filmului ”Fifty Shades of Grey / Cincizeci de umbre ale lui Grey”. Acest star nord-irlandez de 33 de ani va începe în curând, în Cehia, filmările pentru coproducția internațională ”Anthropoid”. Anul trecut, Festivalul de la Kalovy Vary a atras 131.000 de spectatori.