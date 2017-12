Richard Marx divorţează după 25 de ani

Cântăreţul şi compozitorul american Richard Marx a anunţat că va divorţa de soţia sa, actriţa Cynthia Rhodes, punând astfel capăt unei căsnicii de 25 de ani. Richard Marx, în vârstă de 50 de ani, şi Cynthia Rhodes, de 57 de ani, s-au separat din iulie 2013, divorţul fiind o formalitate. Anunţul oficial despre divorţul cuplului a fost făcut chiar de Richard Marx, în ediţia de vineri a talk show-ului „Katie“, prezentat de Katie Couric.

Richard Marx şi Cynthia Rhodes s-au cunoscut în anul 1983, în timp ce actriţa, cunoscută pentru interpretarea personajului Penny Johnson în filmul ”Dirty Dancing”, juca rolul iubitei lui John Travolta în filmul ”Staying Alive”. Richard Marx a compus coloana sonoră a acelui lungmetraj. Este, de altfel, autorul unor piese romantice celebre în anii '80 şi '90, precum ”Right Here Waiting”, ”Hazard” sau ”Hold On to the Nights”. După o relaţie de patru ani, cei doi artişti s-au căsătorit în 1989 şi s-au stabilit în Lake Bluff, un oraş din statul american Illinois. Apoi, Cynthia Rhodes a renunţat la actorie pentru a se dedica vieţii de familie. Cei doi au împreună trei fii: Brandon, de 23 de ani, Lucas, de 21 de ani, şi Jesse, de 20 de ani.