Richie Sambora are o iubită cu o reputaţie îndoielnică

Fotomodelul brazilian Yasmin Mitri, cu care chitaristul Richie Sambora din trupa Bon Jovi ar avea o relaţie de circa un an şi jumătate, este, de fapt, o prostituată de lux care vinde droguri. La doar câteva zile după ce renumitul chitarist american a fost fotografiat alături de Yasmin Mitri, fotomodelul brazilian în vârstă de 24 de ani i-a oferit droguri unui reporter al tabloidului “The News of the World”, aflat într-o misiune sub acoperire.

Starleta braziliană a purtat, în ziua când jurnalistul a fost invitat în apartamentul ei londonez, aceeaşi rochie argintie pe care a avut-o în seara petrecută la Londra cu Richie Sambora. În timpul acelei întrevederi, Yasmin Mitri a vorbit despre preferinţa ei pentru cocaină şi a explicat felul în care poate să se aprovizioneze cu acest drog. ”Îmi place cocaina. Am început să consum acum cinci luni. Costă 50 de lire gramul. Trebuie să comanzi două grame. Dacă vrei să comanzi acum, durează 20 de minute”, a declarat aceasta. Yasmin Mitri, care s-a mutat în Marea Britanie în urmă cu doi ani, a început la un moment dat să vorbească despre iubitul ei celebru. “Iubitul meu este un muzician celebru. Cunoşti trupa Bon Jovi? Îl ştii pe Richie Sambora? Sunt cu el de peste un an şi jumătate. El locuieşte în Los Angeles dar vorbim tot timpul şi el îmi trimite cadouri”, a declarat frumoasa braziliană. Totodată, tânăra s-a oferit să întreţină raporturi sexuale cu acel jurnalist, contra unei sume mari de bani. “Îmi place cu adevărat să fac sex. Sunt braziliancă, bineînţeles că-mi place să fac sex!”, a declarat aceasta. În dormitorul ei se afla o felicitare din partea lui Richie Sambora, aşezată pe un coşuleţ cu lumânări parfumate, pe care chitaristul american a scris textul următor: “Yasmin, eşti cea mai bună”.

Potrivit presei britanice, întreaga situaţie pare un caz desprins din categoria... Viaţa imită filmul, deoarece Yasmin Mitri a interpretat rolul unei prostituate în filmul “Pimp”, de Danny Dyer. Yasmin Mitri a apărut şi pe site-ul agenţiei de escorte Girls From Paradise, sub pseudonomul Genevieve, însă profilul ei a fost ulterior şters de pe acea pagină web. Era descrisă drept “un celebru model profesionist”, care avea un tarif orar de 1.600 de dolari şi cerea clienţilor ei câte 8.000 de dolari pentru o noapte întreagă.

Yasmin Mitri, care vorbeşte engleză, portugheză, spaniolă, franceză şi italiană, l-a cunoscut pe Richie Sambora, de 51 de ani, la hotelul Mandarin Oriental din Londra, la o petrecere organizată cu ocazia premierei londoneze a filmului “Pimp”. Potrivit declaraţiilor ei, rockerul a adus-o cu avionul în ţara ei natală, Brazilia, pentru a asista la un concert al trupei Bon Jovi şi de atunci o vizitează cu regularitate. Starleta braziliană i-a arătat jurnalistului de la “The News of the World” şi o serie de e-mail-uri primite de la renumitul chitarist, spunând despre acesta: “Este nebun după mine”.