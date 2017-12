Ricky Martin mai vrea un copil

Cântăreţul latino Ricky Martin, tatăl a doi băieţi gemeni, de 2 ani, Matteo şi Valentino, născuţi cu ajutorul unei mame surogat, plănuieşte să-şi mărească familia cu încă un membru, în 2012. De această dată, cântăreţul îşi doreşte o fetiţă. După numeroase bârfe şi speculaţii, artistul şi-a recunoscut public orientarea homosexuală iar de patru ani este implicat într-o relaţie serioasă cu un consultant financiar. Ricky Martin îşi doreşte extrem de mult o fetiţă, însă spune că va face pasul abia atunci când va avea destul timp pentru a îngriji încă un copil. De altfel, solistul originar din Puerto Rico nu exclude posibilitatea căsătoriei cu partenerul său, însă vrea ca legalizarea relaţiei sale să aibă loc în statul său natal, unde, în prezent, oficializarea relaţiilor între persoane de acelaşi sex nu este posibilă.

Ricky Martin, în vârstă de 39 de ani, cunoscut pentru hit-urile ”Livin la vida loca” sau ”Nobody Wants to Be Lonely”, este unul dintre cei mai apreciaţi artişti de muzică pop, situându-se pentru mult timp în topul celor mai atrăgători bărbaţi din lume.