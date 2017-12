Ricky Martin vrea să îşi mărească familia

Cântăreţul Ricky Martin a declarat că vrea să îşi mărească familia cu o fetiţă, în 2012, întrucât îşi doreşte foarte mult ca fiii săi să crească având alături de ei o surioară. Cântăreţul născut în Puerto Rico, care va juca, începând din luna martie, în spectacolul ”Evita” de pe Broadway, este tatăl gemenilor Matteo şi Valentino, născuţi în 2008, cu ajutorul unei mame surogat. Artistul a declarat într-un interviu acordat revistei ”Latina” că îşi doreşte foarte mult ca fiii săi să crească având alături o surioară. ”Cred că voi face acest lucru în partea a doua a acestui an, pentru ca diferenţa de vârstă dintre copii să nu fie prea mare. Vreau să adopt o fetiţă. Dumnezeule, mor de fericire! Însă vom vorbi despre acest lucru mai târziu. Ar fi iresponsabil din partea mea să o fac acum”, a spus Ricky Martin. Totodată, artistul a mărturisit că nu intenţionează deocamdată să se căsătorească cu partenerul lui de viaţă, Carlos Gonzalez Abella: ”Nu vorbim despre acest lucru şi nu ne gândim la acest lucru. Sunt însă fericit că avem această opţiune în Europa. E uimitor când te gândeşti că poţi să spui: ”Am chef să mă căsătoresc. Sunt pregătit. Hai să o facem””.

Ricky Martin, în vârstă de 40 de ani, care a lansat hituri precum ”Livin\' la Vida Loca”, ”She Bangs” şi ”Nobody Wants to Be Lonely” şi a vândut peste 60 de milioane de albume pe plan internaţional, a anunţat că este homosexual în 2010, în emisiunea celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, iar de atunci a devenit un veritabil model al comunităţii gay, în special în lumea latino-americană.