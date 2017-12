Cineastul american Ridley Scott, regizorul filmului "Marţianul / The Martian", spune că era la curent "de câteva luni" cu descoperirea făcută pe Marte de NASA, care a anunţat, luni, că a găsit indicii asociate cu existenţa unor fluxuri sezoniere de apă în stare lichidă pe planeta roşie. Anunţul făcut luni seară de agenţia spaţială americană (NASA) referitor la descoperirea unor indicii care atestă prezenţa apei sărate în stare lichidă pe Marte reprezintă o chestiune extrem de importantă pentru comunitatea ştiinţifică - însă informaţia era "o ştire veche" pentru Ridley Scott, informează site-ul publicaţiei The Hollywood Reporter. "Ştiam acest lucru de câteva luni", a spus Ridley Scott pentru Yahoo Movies, în urma anunţului făcut luni seară de NASA. Atât Ridley Scott, cât şi scenaristul Drew Goddard au avut o colaborare strânsă cu cercetătorii de la NASA, în perioada în care au turnat filmul "Marţianul", a explicat renumitul cineast american, potrivit căruia chestiunea referitoare la prezenţa apei lichide pe Marte a fost discutată într-una dintre primele întrevederi cu inginerii americani, înainte de debutul filmărilor. "Atunci când am vorbit pentru prima dată cu cercetătorii de la NASA, am discutat despre tot felul de lucruri, iar eu am spus: „Ştiu că aţi găsit acolo gheţari uriaşi”. Iar ei au spus: „Da, noi credem că acea pată albă uriaşă (de la suprafaţa lui Marte), care se acoperă uneori cu praf, este de fapt gheaţă”. Iar eu am adăugat: „Asta înseamnă că acolo a existat un ocean? Noi trăim acum într-un mediu aşa cum era el pe Marte în urmă cu 750 de milioane de ani?”. Ei mi-au răspuns astfel: „Ei bine, asta e o întrebare bună!”. Vor să meargă acolo şi să verifice aceste lucruri", a declarat Ridley Scott.

Filmul "Marţianul", regizat de Ridley Scott, cu actorul Matt Damon în rolul principal, va avea premiera pe marile ecrane din România pe 2 octombrie. În timpul unei misiuni pe Marte cu echipaj uman, astronautul Mark Watney (Matt Damon) este considerat mort, victimă a unei furtuni puternice. Însă Watney supravieţuieşte urgiei şi descoperă că a fost lăsat singur pe ostila planetă. Cu provizii insuficiente, este nevoit să-şi folosească la maxim ingeniozitatea, inteligenţa şi forţa interioară pentru a rămâne în viaţă şi a găsi o cale prin care mesajul său de ajutor să ajungă pe Pământ. La milioane de kilometri distanţă, NASA şi o echipă internaţională de oameni de ştiinţă caută fără încetare soluţia prin care să îl aducă pe "marţian" acasă, în vreme ce colegii săi de echipă pun şi ei la cale o misiune îndrăzneaţă, dacă nu imposibilă, de salvare. Pe măsură ce aceste poveşti, mostre incredibile de curaj, se desfăşoară, voci din lumea întreagă se unesc pentru a încuraja revenirea acasă, în siguranţă, a lui Watney.

Reamintim că NASA a anunţat, luni seară, că au fost descoperite dovezi spectrale ale prezenţei sărurilor hidratate pe Marte, precizând însă că nu au fost găsite probe directe ale prezenţei apei în stare lichidă pe planeta roşie. Într-o conferinţă de presă difuzată pe site-ul agenţiei spaţiale, NASA a precizat că fâşiile de săruri hidratate pe care le-a descoperit pe versanţii craterelor de pe Marte au fost "create de fluxuri de apă în stare lichidă".