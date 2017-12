Rihanna are cele mai multe nominalizări la MTV European Music Awards 2012

Rihanna a primit şase nominalizări la MTV European Music Awards 2012 şi este urmată în topul artiştilor cu cele mai multe nominalizări la această gală de cântăreaţa country-pop Taylor Swift, care va concura la cinci categorii de premii. Justin Bieber şi Katy Perry au primit câte patru nominalizări, iar Lady Gaga, Nicki Minaj, Lana Del Rey şi Carly Rae Jepsen au primit câte trei nominalizări. Rihanna şi Taylor Swift vor concura pentru trofeele oferite la două categorii importante, Cea mai bună cântăreaţă şi Cel mai bun cântec pop, dar şi contra altor artişti care impun tendinţe în modă, la categoria Cel mai bun look.

Rihanna a fost nominalizată şi la categoriile Cel mai bun cântec şi Cel mai bun videoclip, cu piesa ”We Found Love”. Ea va încerca să obţină şi trofeul categoriei Artistul cu cei mai mulţi fani. La rândul ei, Taylor Swift va concura la alte două categorii de premii: Cel mai bun artist live şi Cel mai bun concert live. După ce a câştigat la ediţia din 2011 la categoriile Cel mai bun cântăreţ şi Cel mai bun artist pop, Justin Bieber ar putea repeta această performanţă şi în acest an, la aceleaşi secţiuni. Tânărul canadian mai este nominalizat la categoriile Cel mai bun concert live şi Artistul cu cei mai mulţi fani. Katy Perry, care a prezentat două gale MTV EMA, va concura la categoriile Cea mai bună cântăreaţă, Cel mai bun artist pop, Cel mai bun videoclip, pentru piesa ”Wide Awake” şi Artistul cu cei mai mulţi fani.

Reflectând o tendinţă tot mai pregnantă din industria muzicală actuală, organizatorii galei MTV EMA au introdus în acest an o nouă categorie: Cel mai bun artist din domeniul muzicii electronice. Printre alţi artişti de seamă care au primit nominalizări se numără Jay-Z şi Kanye West, care vor concura fiecare la trei categorii de premii, iar Green Day, Gotye, Pitbull, Rita Ora, Flo Rida, Muse, Arctic Monkeys, Jack White şi One Direction vor concura la două categorii. MTV va anunţa, în curând, numele prezentatorilor şi artiştilor invitaţi să cânte la gala de la Frankfurt. Pentru al doilea an consectiv, MTV îi invită pe fanii din lumea întreagă să voteze pentru a decide câştigătorul categoriei Artistul cu cei mai mulţi fani. Începând din 30 august, fanii votează pentru artistul lor preferat, alegând dintr-o listă de 20 de muzicieni. Voturile lor i-au ajutat pe organizatori să reducă la cinci numărul muzicienilor care au fost nominalizaţi în această categorie. În acest an a fost reintrodusă categoria Cel mai bun concert live, care celebrează o plajă vastă de stiluri muzicale, iar reprezentanţii postului MTV propun pentru 2012 o varietate de artişti din lumea întreagă. Fanii vor putea să voteze pentru această categorie începând din 17 septembrie. Cea de-a 19-a gală MTV EMA 2012 va fi difuzată live din sala Festhalle din Frankfurt, pe 11 noiembrie, începând cu ora locală 21.00.