Cântăreaţa originară din Barbados, Rihanna începe anul cu un scandal sexual, de altfel primul care implică o vedetă pe 2011. Natasha Tajah Burton, o tânără dornică să cucerească Hollywood-ul, scrie de zor la o carte autobiografică, unde dezvăluie detalii picante despre relaţia lesbiană pe care a avut-o cu Rihanna. Cu siguranţă, dacă va vedea lumina tiparului, această carte o va face bogată pe tânăra autoare!

”Ieşisem din depresie şi simţeam că reintram în normal. Mă simţeam eliberată, dar şi foarte singură. Un prieten de-al meu mi-a făcut cunoştinţă cu artista pop/R&B din Barbados, în urmă cu ceva timp. Auzisem muzica ei de multe ori şi eram un fan al soundului ei unic. Am glumit că vreau să îi vorbesc. Mi-a zis ironic că nu ştie dacă ea este cu femeile, dar îmi va confirma. Am schimbat datele de contact şi de aici a pornit. Nu trecusem peste fosta mea relaţie, dar să discut cu ea m-a ajutat. Era frumoasă, îşi purta părul scurt, iar stilul ei era creativ. Nu eram sigură că o pot lua în serios, dar la un moment dat s-a întâmplat. Am avut o conexiune bruscă. Sexul a venit imediat, era ciudată. Nu eram într-o stare sexuală, eram în călătoria mea spirituală, iar sexul nu făcea parte din planurile mele, nu era important pentru mine. Cu toate acestea, asta nu ne-a oprit. S-a lăsat în jos şi mi-a făcut sex oral, iar eu nu am împiedicat-o. Se lăuda cu gustul pe care îl am şi brusc după ce aveam orgasm se furişa şi se întorcea la muzica ei. Era ca un ceas de muncă. Eu nu i-am făcut niciodată sex oral, era mult mai încântată să îmi facă pe plac”, scrie Natasha Tajah Burton.

Paradoxal, dacă toate acestea se vor dovedi adevărate, îi vor creşte şi mai mult cota Rihannei pe piaţă. Orice divă care se respectă provoacă, din când în când, fie scandal, fie controverse.