Rihanna, în turneu pentru copiii nevoiaşi

Cîntăreaţa de 20 de ani dă dovadă de generozitate şi alături de Island Def Jam va susţine concerte în trei oraşe americane în cadrul unei campanii în favoarea copiilor provenind din medii defavorizate. Primul concert a avut loc la Chicago, iar următoarele o vor duce pe Rihanna la San Francisco şi New York. După ce a cîntat timp de 40 de minute unui public format numai din copii, cîntăreaţa, care s-a aflat foarte în largul ei în faţa audienţei zgomotoase şi foarte dinamice, a mai petrecut încă pe atît semnînd autografe şi făcînd fotografii alături de micii ei admiratori.

“Cînd eram mică şi vedeam la televizor alţi copii care suferă, am spus mereu că voi încerca să-i ajut cum pot mai bine cînd voi creşte mare”, a declarat Rihanna explicînd motivele pentru care sprijină Fundaţia The Believe. “Cînd eram copil lucrul pe care îl uram cel mai mult era dezamăgirea, aşa că sub nicio formă nu vreau să dezamăgesc copii. Întotdeauna mi-am dorit să-i fac să zîmbească. Copiii sînt viitorul!”, a conchis vedeta originară din Barbados. La începutul lunii, cîntăreaţa şi-a mai trecut în palmares o faptă bună după ce a ajutat o femeie din New York să găsească un donator pentru un transplant de măduvă