Rihanna, Kanye West şi Jay-Z, invitaţi la prima ediţie a noii emisiuni a lui Jay Leno

Un nou început se anunţă pentru celebrul prezentator de televiziune. După spitalizarea din luna aprilie, din cauza extenuării şi emoţionantul său rămas bun de la emisiunea The Tonight Show, din luna mai, showman-ul de 59 de ani recunoaşte că a reuşit să scape de aproape şase kilograme, urmînd un nou regim de fitness. ”Am lucrat şi am alergat peste şase kilometri în fiecare zi. Să fac The Tonight Show m-a dus la un fel de rutină. Devenisem mulţumit. Acum alerg şi fac sport. Am pierdut 5,5 kilograme deja şi vreau să mai scap de cîteva”, a mărturisit vedeta.

Noul fizic al lui Jay Leno face parte dintr-o întreagă schimbare. Părul lui este mai lung, mai moale şi mult mai grizonat. Totul pentru noua lui emisiune, intitulată The Jay Leno Show, care va avea premiera pe 14 septembrie. Ca pentru o premieră adevărată, se anunţă oaspeţi unul şi unul. Rihanna, Kanye West şi Jay-Z vor cînta în cadrul primei ediţii a noii emisiuni ce debutează la NBC, postul de televiziune încercînd astfel să atragă un segment tot mai mare şi din publicul tînăr. Cei trei artişti vor interpreta piesa “Run This Town”, de pe cel mai recent album al lui Jay-Z, intitulat “The Blueprint 3”. Rihanna şi rapperii Kanye West şi Jay-Z se numără printre cei mai populari artişti de peste Ocean. Decizia directorilor postului NBC de a muta emisiunea prezentată noaptea tîrziu de Jay Leno la o oră de maximă audienţă şi într-un format de cinci zile pe săptămînă a avut legătură cu încercările acestui post de a reduce substanţial costurile şi de a-şi recîştiga audienţa.