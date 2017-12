Rihanna, pipăită de bodyguard

Belelele se ţin lanţ de Rihanna. În timpul unei vizite pe care a făcut-o în timpul acestei săptămâni în Sydney, cântăreaţa a fost protagonista unui moment mai puţin obişnuit. După o plimbare prin oraş, vedetei i s-a făcut foame. Aşa că s-a dus la un restaurant. După ce şi-a terminat masa, fanii australieni, care o aşteptau la ieşire, au asaltat-o cu cereri de autografe şi fotografii. Din prea mult zel sau din pură grijă pentru clienta lui, bodyguardul Rihannei i-a pus mâna fix pe sânul drept în încercarea de a-i oferi protecţie în faţa puhoiului de fani. Momentul a fost imediat imortalizat de fotografii prezenţi. Coincidenţă sau nu, se zvoneşte că Rihanna va juca într-un remake al filmului „The Bodyguard“, din anul 1992, cu Whitney Houston şi Kevin Costner. Evident, Rihanna va juca rolul cântăreţei, iar cel al bodyguardului ar putea fi preluat de Channing Tatum, starul din GI Joe şi recentul lungmetraj „The Eagle“.

Totodată, nu se întâmplă prea des să ajungă public ceea ce cred cu adevărat celebrităţile unele despre altele. Dar, starletele pop Rihanna şi Ciara nu şi-au reţinut cuvintele când au început un război al vorbelor pe Twitter. Cearta a fost începută de Ciara care a susţinut în show-ul de televiziune Fashion Police că Rihanna a ignorat-o complet când s-au întâlnit la o petrecere. “M-am întâlnit cu cu ea la o petrecerte. Nu a fost foarte drăguţă. Şi îmi pare rău pentru că am admirat-o şi am respectat tot ceea ce a făcut ea în show-biz. Nu a fost deloc o întâlnire plăcută”, a declarat Ciara în emisiunea cu pricina. Rihanna nu a întârziat să răspundă pe contul ei de Twitter: “Greşeala mea ci, am uitat cumva să-ţi dau bacşiş? Te crezi gangsta? Haaaa” ”Ai încredere în mine Rihanna, nu ai vrea să mă vezi nici pe scenă şi nici în afara ei”, i-a replicat cântăreaţa de 24 de ani.

Răspunsul vedetei originare din Barbados a speculat problemele pe care le are Ciara în prezent după ce casa ei de producţie a renunţat la contractul său. Rihanna i-a replicat râzând: „Baftă la închirierea scenei de care vorbeşti”. „Comedie adevărată”, a răspuns Ciara. Cum cearta se prelungea, Rihanna, care tocmai a sărbătorit 23 de ani, a fost prima care a făcut un pas înapoi: “Dragă Ciara, te iubesc fato! Mi-ai rănit sentimentele cu ceea ce ai spus la televizor. De aceea am ripostat aşa. Îmi pare rău!” La rândul ei, Ciara a răspuns cu graţie: “Rhi, ştii că te-am plăcut din prima clipă. Spectacolele tale şi totul. M-ai dat complet la o parte la petrecerea aia. Îţi accept scuzele. Hai să vorbim în particular”. Rămâne de văzut dacă această dispută se va concretiza într-un duet! Chiar i-ar prinde bine Ciarei…