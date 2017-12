Rihanna şi Eminem, împreună în turneu

În februarie, Rihanna şi Eminem anunţau că vor susţine un turneu comun în trei oraşe din SUA, iar acum se ţin de cuvânt! Impresarii lor au stabilit datele şi locurile de desfăşurare a concertelor, anunţul fiind făcut pe site-ul oficial al rapperului american. Concertele miniturneului american intitulat „The Monster”, după single-ul extras de pe cel de-al optulea album al lui Eminem, „The Marshall Mathers LP 2”, cântat în duet cu Rihanna, vor avea loc pe 7 august, pe stadionul „Rose Bowl“ din Los Angeles, pe 16 august, pe stadionul „MetLife“ din East Rutherfood, din New Jersey, şi pe 22 august şi în parcul Comerica din Detroit, oraşul natal al lui Eminem.

Single-ul „The Monster” a ajuns pe locul întâi în 12 ţări, inclusiv în Marea Britanie, Canada, Franţa şi în clasamentul Billboard's Hot 100 din SUA. Rihanna şi Eminem se află la a treia colaborare, după single-ul „Love The Way You Lie”, din 2010, şi continuarea acestuia, „Love The Way You Lie (Part II)”, lansată în acelaşi an.