Rihanna şi Kanye West pregătesc un turneu comun în 2015

Un reprezentant al companiei Live Nation a confirmat zvonurile care sugerau că Rihanna şi rapperul Kanye West vor susţine un turneu comun în 2015, după ce a publicat, din eroare, pe internet, informaţii confidenţiale despre un concert pe care cei doi artişti îl vor susţine împreună în Estonia, pe 25 iulie. Acel mesaj a fost şters la scurt timp după aceea, însă el a fost fotografiat şi înregistrat de mai mulţi fani ai celor doi artişti. Agenţii de presă ai cântăreţilor Rihanna şi Kanye West şi avocaţii companiei Live Nation nu au făcut deocamdată niciun comentariu în legătură cu aceste informaţii.

Prieteni buni de foarte mulţi ani, Kanye West şi Rihanna lucrează fiecare la albume noi care vor fi lansate în acest an. Ei au mai susţinut un turneu comun în 2008, când Rihanna a acceptat să cânte în mai multe concerte din cadrul turneului mondial Glow In The Dark susţinut de rapperul Kanye West. Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Rihanna şi-a lansat primul album discografic în 2005, iar primul ei single devenit nr. 1 a fost piesa ”S.O.S.”.