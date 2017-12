Rio de Janeiro, în patrimoniul mondial al UNESCO

Peisajul natural din Rio de Janeiro, marcat de taluzurile de granit care coboară în ocean şi de kilometri de plaje cu nisip alb, a fost înscris oficial, duminică, în patrimoniul mondial al UNESCO. Rio a primit acest titlu din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, în semn de recunoaştere a felul unic în care cadrul natural exuberant se combină cu peisajul urban. Rio are faleze unice şi una din cele mai mari zone împădurite care este înconjurată în totalitate de un cadru urban: Parcul Naţional Tijuca. Reprezentanţii UNESCO au menţionat, la atribuirea titlului, câteva trăsături cheie care au conturat şi inspirat dezvoltarea oraşului: statuia lui Iisus de pe muntele Corcovado, Grădinile Botanice create în 1808, de împăratul Portugaliei şi Copacabana, un golf impresionant, împrejmuit de dealuri de granit şi de o plajă cu nisip alb. ”Aceste elemente au contribuit la cultura în aer liber a acestui oraş spectaculos”, a precizat UNESCO, adăugând că ”Rio de Janeiro este de asemenea recunoscut ca fiind sursa de inspiraţie artistică pentru muzicieni, peisagişti şi urbanişti”. Unele din elementele menţionate în motivarea deciziei UNESCO au fost bine păstrate, în timp ce altele, cum ar fi Golful Botafogo, s-au degradat de-a lungul deceniilor, din cauza poluării.

Parcul natural al pilonilor de pe fluviul Lena, din taigaua siberiană, este ultimul dintre cele 26 de situri înscrise în acest an în patrimoniul mondial UNESCO, a anunţat, ieri, această organizaţie, cu ocazia reuniunii sale anuale, organizată între 26 iunie şi 6 iulie, la Sankt Petersburg (Rusia). Parcul pilonilor din taigaua siberiană se distinge prin câteva formaţiuni geologice spectaculoase - coloane şi faleze înalte de peste 100 de metri - de pe malurile fluviului Lena. Formaţiunile au apărut datorită climatului continental excesiv din republica Iacuţia din Federaţia Rusă, unde amplitudinea temperaturilor atinge uneori 100 de grade Celsius, mergând de la -60°C pe timpul iernii până la +40°C pe timpul verii.

Pe parcursul reuniunii anuale a comitetului pentru patrimoniu de la Sankt Petersburg, ce a debutat pe 24 iunie şi se va încheia vineri, 26 de situri au fost înscrise în total pe lista patrimoniului mondial UNESCO, repartizate în trei categorii. Siturile naturale incluse în acest an sunt: situl fosilifer din Chengjiang (China), parcul trinaţional de la Sangha (Camerun, Congo, Republica Centrafricană), pădurea de piloni Lena (Federaţia Rusă), ghat-urile (trepte acoperite de apă care coboară spre locurile de scăldat) occidentale (India), lacurile din Ounianga (Ciad). Siturile culturale incluse în acest an sunt Markgräfliches Opernhaus din Bayreuth (Germania), culesul perlelor ca mărturie a unei economii insulare (Bahrain), minele din Wallonia (Belgia), Rio de Janeiro - peisajele carioca (adjectiv utilizat pentru a desemna băştinaşii din Rio de Janeiro), situate între munţi şi mare (Brazilia), zona Gan Pré (Canada), situl Xanadu (China), oraşul istoric Grand-Bassam (Coasta de Fildeş), minele din Pas de Calais (Franţa), peisajul cultural din Bali - sistemul subak ca manifestare a filosofiei Tri Hita Karana (Indonezia), Situl evoluţiei umane din Mont-Carmel - peşterile Nahal Me\'arot / Wadi el-Mughara (Israel), Masjed-e Jame\' din Ispahan (Iran), Gonbad-e Qabus (Iran), patrimoniul arheologic din valea Lenggong (Malaezia), Rabat - capitala modernă şi oraşul vechi (Maroc), locul de naştere al lui Iisus - Biserica Naşterii şi traseul de pelerinaj, Betleem (Teritoriile Palestiniene), garnizoana Elvas şi fortificaţiile aferente (Portugalia), zona Bassari - peisajele culturale Bassari, Peul şi Bédik (Senegal), minele de mercur din Almadén şi Idrija (Slovenia / Spania), fermele din Hälsingland (Suedia), situl neolitic din Çatal Höyük (Turcia). Situl mixt inclus în acest an este Laguna de sud - insulele Chelbacheb (Republica Palau).