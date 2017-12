Riquelme şi-a anunţat retragerea din activitate

Fostul internaţional argentinian Juan Roman Riquelme, în vârstă de 36 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist, într-un interviu acordat ESPN Argentina. „Este o zi specială pentru mine: m-am hotărât să nu mai joc fotbal. Mi-a plăcut întotdeauna să joc fotbal, dar de acum sunt doar un fan. Sunt foarte mulţumit de cariera pe care am avut-o. M-am bucurat de fotbal la maxim. Am încercat să mă simt bine, am încercat să le ofer totul suporterilor echipei Boca, ai Argentinei, ai formaţiilor Villarreal şi FC Barcelona. M-am gândit mult înainte de a lua decizia. Acum voi profita de timpul liber, vreau să mă simt bine şi să petrec timp împreună cu copiii mei. S-a terminat o viaţă, dar începe alta”, a spus Riquelme.

Juan Riquelme a evoluat de-a lungul carierei pentru echipele Boca Juniors (1996-2002, 2007, 2008-2014), FC Barcelona (2002-2005), Villarreal (2005-2007) şi Argentinos Juniors (2014). A fost selecţionat în naţionala Argentinei de 51 de ori, în perioada 1997-2008, şi a înscris 17 goluri pentru selecţionata ţării sale. El a câştigat „Balonul de Aur” al Cupei Confederaţiilor din 2005 şi a dat cele mai multe assist-uri la Mondialul din 2006. A devenit campion mondial cu naționala U-20 (1997) și campion olimpic în 2008.

Riquelme a început fotbalul la Argentinos Juniors, fiind transferat la doar 17 ani de Boca Juniors, pentru o sumă imensă la acea vreme - 800.000 de dolari! A fost o afacere excelentă pentru Boca, club la care Riquelme a câştigat cinci titluri, trei Cupe Libertadores, o Cupă a Argentinei plus o Cupă Intercontinentală. Calităţile sale au fost apreciate şi de Barcelona, care l-a transferat în 2002 pentru 11 milioane de euro, dar Riquelme nu s-a adaptat niciodată cu adevărat la clubul catalan, fiind împrumutat şi, mai apoi, vândut la Villarreal, unde a devenit un adevărat idol și a câștigat două Cupe Intertoto. Cu aceeași echipă a ajuns și în semifinala Ligii Campionilor din 2006, dublă manșă pierdută în fața celor de la Arsenal. S-a reîntors la Boca în 2007, rămânând până în 2014, când s-a transferat la prima sa echipă, Argentinos Juniors. Riquelme a fost desemnat de patru ori fotbalistul argentinian al anului, în 2000, 2001, 2008 și 2011, iar în 2001 a fost ales fotbalistul sud-american al anului.