Risc de deficit excesiv, din cauza impactului bugetar al legii salarizării

09:32:26 / 02 Noiembrie 2016

unde e cresterea

Pe timpul lui plumbuitu"raportau aia o crestere de 1 mil de porci.In realitate cresterea era de 500 mii .Atunci asta spunea :jumatate la export si jumatate mananca populatia,dar exportul e prioritar.Asa ca 500 mii plecau la export iar noi mancam ciuciu.Cam asa au facut astia.Au raportat o crestere economica de 6% ca sa se laude PSD-ul a speculat si a intrbat :unde sunt banii? Hai sa simta si poporul cresterea voastra dati-le si lor ceva.Dar cred ca ,cresterea e numai in capul lor al tehnocratilor in realitate ciuciu.Se plang ca nu mai raman bani de investitii?Pai cati bani au accesat de la UE pentru investitii ?ciuciu.Pai nu sia dat ministru fondurilor europene demisia ?Vrea Soros sa fim in sapa de lemn ca sa ne administreze Ungaria.