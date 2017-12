Risc de două ori mai mare de expunere la boala Lyme pentru proprietarii de animale

Persoanele care dețin un câine sau o pisică au un risc de cel puțin două ori mai mare de a descoperi prezența căpușelor pe membrii gospodăriilor din care fac parte, acest lucru putând contribui la posibilitatea de a dezvolta boala Lyme, conform unei analize efectuate recent în Statele Unite, citată de Reuters, scrie Agerpres. "Căpușele pot transmite boli oamenilor și animalelor de companie, în special în lunile călduroase, când sunt cel mai active", a declarat autoarea principală a studiului, Erin Jones, de la Departamentul pentru Sănătate și Igienă Mentală din Baltimore.

Echipa lui Jones a analizat date colectate în cadrul inițiativei TickNET a Centrului american pentru controlul bolilor (US Centers for Disease Control and Prevention - CDC) care are ca scop prevenirea contractării afecțiunilor transmise de căpușe.

Boala Lyme este cea mai comună dintre afecțiunile transmise de căpușe în Statele Unite, riscul cel mai mare fiind observat în nordul țării. "Prevenirea mușcăturilor de căpușe prin evitarea zonelor împădurite, cu tufișuri, iarbă înaltă și substrat de frunze și utilizarea corespunzătoare pe piele și haine a insectifugelor și prin verificarea prezenței căpușelor după întoarcerea de afară reprezintă măsuri eficiente de protecție", a subliniat Jones vinerea trecută pentru sursa citată. Oamenii de știință au analizat date provenind de la 2.727 de gospodării din trei state în care boala Lyme este endemică: Connecticut, Maryland și New York.

În peste o jumătate dintre gospodăriile incluse în studiu - 1.526 - erau prezenți un câine, o pisică sau ambele animale. În total, circa 31% dintre proprietarii de animale găsiseră o căpușă cățărându-se pe unul dintre membrii familiei, iar 19% dintre stăpânii de animale au declarat că au identificat o astfel de insectă atașată de pielea unuia dintre membrii familiei. Prin comparație, circa 20% dintre persoanele care nu aveau animale de companie au identificat o căpușă cățărându-se pe unul dintre membrii familiei, iar 14% au identificat o astfel de insectă atașată de pielea unuia dintre membrii familiei. Aproximativ 20% dintre stăpânii animalelor de companie au găsit căpușe pe patrupedele lor. Proprietarii din circa 88% dintre aceste gospodării utilizau pe animalele de companie o anumită formă de protecție contra căpușelor. Însă autorii studiului au notat că proprietarii de animale au descoperit căpușe pe acestea chiar dacă au utilizat soluții pentru prevenirea contaminării. Identificarea unei căpușe pe animalul de companie a dublat riscul de a găsi astfel de insecte pe membrii familiei, potrivit analizei. Însă cercetătorii nu au identificat diferențe semnificative în ceea ce privește bolile transmise de căpușe raportate de proprietarii de animale de companie și de persoanele care nu dețineau animale - în fiecare grup, circa 20% se confruntaseră cu o afecțiune transmisă de căpușe. Riscul de a găsi căpușe pe membrii familiei sau pe animalele de companie crește și ca urmare a prezenței în gospodărie a unei grădini de legume, a unei gropi de compost, a lemnelor de foc, a hrănitoarelor pentru păsări, a pereților de piatră și a jucăriilor pentru copii. "Boala Lyme este din ce în ce mai mult în centrul atenției deoarece numărul persoanelor afectate este în creștere, iar habitatul căpușelor se modifică, o consecință indirectă a schimbărilor climatice", a explicat pentru sursa citată doctorul Bruno Chomel, cercetător în medicină veterinară la Universitatea Davis din California, care nu a fost implicat în studiu.