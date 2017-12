Risc de război civil în Siria

Ministrul francez de Externe, Alain Juppé, a estimat ieri că livrarea de arme către opoziţia siriană riscă să provoace un război civil. ”Poporul sirian este profund divizat şi dacă dăm arme unei anumite fracţiuni a opoziţiei din Siria, atunci vom organiza un război civil între creştini, alawiţi, sunniţi şi şiiţi şi acesta ar fi o catastrofă şi mai mare decât ceea ce se întâmplă acum”, a declarat şeful diplomaţiei franceze. Reprimarea manifestaţiilor opoziţiei siriene s-a soldat cu peste 8.500 de morţi într-un an. În opinia lui Alain Juppé, ”Rusia, care blochează orice iniţiativă a Consiliului de Securitate al ONU privind Siria, face un calcul prost pe termen mediu. Ea ne reproşează intervenţia în Libia, estimează că ne-am depăşit mandatul în Libia, ceea ce nu cred”. Juppe a subliniat că Rusia are interese în Siria, se teme, de asemenea, de o contagiere islamică pe teritoriul său şi de aceea este ostilă faţă de ceea ce se întâmplă în Siria. Alain Juppé a mai spus că speră din toată inima că Rusia deschide ochii în legătură cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în Siria.

APEL LA ONU 200 de organizaţii de apărare a drepturilor omului au solicitat ONU şi Rusiei să acţioneze pentru a pune capăt vărsării de sânge din Siria, printr-un comunicat comun, publicat ieri, cu ocazia primei aniversări a revoltei anti-regim. Apelul ”Uniţi-vă pentru Siria: puneţi capăt unui an de vărsări de sânge” este susţinut de militanţi din toată lumea şi de celebrităţi ca actorul britanic Stephen Fry şi cântăreaţa canadiană Nelly Furtado. Human Rights Watch (HRW), Christian Aid, CIVICUS şi Federaţia internaţională a ligilor drepturilor omului (FIDO) au semnat, de asemenea, textul. ”Rusia şi China au blocat de două ori acţiunile Consiliului de Securitate, un sprijin puternic pe care preşedintele Bashar al-Assad l-a interpretat ca pe o permisiune de a ucide”, a apreciat Kenneth Roth, un lider al HRW. ”Moscova şi Beijing trebuie să înceteze să mai furnizeze o acoperire diplomatică atrocităţilor siriene şi să solicite încetarea bombardamentelor fără discriminare şi a atacurilor asupra manifestanţilor paşnici”, a adăugat acesta. ONG-urile au solicitat Consiliului de Securitate să ceară accesul umanitar în zonele aflate în nevoie şi prietenilor Siriei să îşi menţină promisiunile de ajutor.

AJUTOR DE LA IRAN Iranul, unul dintre puţinii aliaţi din regiune ai regimului al-Assad, a trimis 40 de tone de ajutoare medicale Siriei, care au fost predate Semilunii Roşii, la Damasc. Un avion iranian care a transportat încărcătura a aterizat ieri dimineaţă în capitala siriană. Mohammad Reza Raouf Sheibani, ambasadorul Iranului la Damasc, a anunţat că alte trei transporturi cu produse alimentare, ambulanţe, corturi şi pături vor fi trimise în curând în Siria, ”având în vedere acţiunile teroriste împotriva populaţiei siriene”. Iranul denunţă frecvent ceea ce numeşte ingerinţe ale ţărilor occidentale şi arabe în Siria. Teheranul îi acuză pe occidentali că încearcă să îl îndepărteze pe al-Assad de la putere, susţinând opoziţia siriană, cu scopul de a slăbi frontul ţărilor ostile Israelului în regiune.

AMBASADE ÎNCHISE Guvernul olandez a închis ambasada Olandei la Damasc, din cauza degradării condiţiilor de securitate de la faţa locului şi pentru a transmite un semnal politic Siriei, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Olanda va susţine în continuare opoziţia din Siria, cu ajutoare financiare şi materiale, mai ales prin ajutorul tehnic pentru accesul la Internet. Italia, Spania, Franţa, Marea Britanie şi SUA şi-au închis deja reprezentanţele diplomatice la Damasc. Arabia Saudită a anunţat că îşi închide ambasada la Damasc şi şi-a retras diplomaţii şi personalul. Regatul saudit a devenit unul dintre principalii susţinători arabi ai rebelilor sirieni şi a făcut apel la eforturi internaţionale pentru a studia modalităţile de a acorda ajutor şi arme forţelor anti-Assad. Arabia Saudită este un rival regional important al Iranului, un aliat apropiat al preşedintelui al-Assad.

DIN CULISELE PREZIDENŢIALE Cotidianul britanic ”The Guardian” a publicat, în ediţia de miercuri, e-mail-uri prezentate ca fiind scrise sau primite de Bashar al-Assad şi ajunse ulterior la opozanţi, menite să arate că preşedintele sirian a primit consiliere de la Iran în privinţa reprimării mişcării de contestare. În ediţia online, publicaţia britanică recunoaşte că este imposibil de îndepărtat în totalitate posibilitatea existenţei unor falsuri între aceste 3.000 de e-mailuri, dar precizează că a procedat la verificări care o fac să creadă în autenticitatea lor. Potrivit ”The Guardian”, aceste e-mail-uri au fost trimise sau primite de preşedintele sirian Bashar al-Assad şi de soţia sa, Asma, de la sfârşitul lui martie 2011 şi până în februarie 2012, după care au ajuns în posesia unei surse din opoziţia siriană. Aceste e-mail-uri sugerează o ofertă de exil din partea Qatarului, adresată cuplului prezidenţial sirian şi ilustează stilul de viaţă luxos al cuplului al-Assad. Într-unul dintre e-mail-uri, reprodus şi tradus în engleză, un bărbat prezentat drept consilierul pentru comunicare al lui Bashar al-Assad îi recomandă preşedintelui să utilizeze un limbaj puternic şi violent, să îşi exprime aprecierea faţă de susţinerea ţărilor prietene şi apreciază că regimul ar trebui să divulge mai multe informaţii cu privire la capacităţile sale militare, cu scopul de a descuraja opozanţii. Un alt e-mail, provenind aparent de la Khaled al-Ahmed, prezentat ca fiind consilierul lui Bashar al-Assad pentru operaţiuni în oraşele rebele Homs şi Idleb, îl incită pe preşedinte să îşi consolideze politica de securitate, cu scopul restaurării controlului şi autorităţii statului. De asemenea, consilierul îl avertizează pe preşedintele sirian că jurnalişti europeni au pătruns în zonă, traversând frontiera libaneză ilegal. Un alt e-mail, prezentat ca provenind de la Mayassa al-Thani, fiica emirului Qatarului, sugerează cuplului prezidenţial sirian o propunere de exilare. Alte mesaje, prezentate tot ca provenind de la adresele de e-mail ale cuplului arată stilul luxos de viaţă al acestora. Unul evocă achiziţionarea pe Internet de către Prima Doamnă a unor candelabre şi mese de mii de dolari. Un alt e-mail dezvăluie gusturile muzicale ecletice ale lui Bashar al-Assad, care descărca cu iTunes cântece pop ale grupului britanic Right Said Fred, cântăreţului american de country Blake Shelton sau ale grupului electrorock New Order.