Risc inflaţionist mare!

Cum un necaz nu vine niciodată singur, pe lângă scăderea salariilor cu 25% şi creşterea TVA-ului de la 19%, la 24%, românii au fost loviţi şi de inundaţii. Analiştii ING susţin că inundaţiile afectează producţia agricolă, ceea ce ar putea contribui la creşterea inflaţiei, odată cu majorarea TVA la 24% şi cu deprecierea leului, dar şi la scăderea Produsului Intern Brut (PIB). “În contextul scăderii producţiei agricole, România are la dispoziţie opţiunea importurilor, însă ţinând cont de noua atitudine a BNR, importurile devin tot mai scumpe”, notează analiştii ING. Ei afirmă totodată că deprecierea leului ar putea fi dorită de banca centrală, care nu a intervenit în luna iunie pentru influenţarea cursului monedei naţionale. “Ţinând cont de toate acestea, vedem un risc inflaţionist foarte mare în următoarea perioadă. Este exact riscul provenit din inflaţia preţurilor la alimente, pe care BNR a ales să-l desconsidere când a înaintat o prognoză optimistă de inflaţie. În funcţie de cât de mult se va agrava situaţia în contextul creşterii TVA, am putea vedea o creştere semnificativă a inflaţiei în România timp de mai mult de un an, începând de acum”, avertizează ING.