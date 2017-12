Riscă firmele de maxi-taxi să își piardă licențele?

13:14:24 / 09 Martie 2016

soferii de maxi taxii

ma rezum doar la a spune ca acesti soferi de maxi taxi , unii dintre ei niste pusti fara experienta in ale condus-ului, sunt niste ,, dezastre,, in traficul de pe strazile Constantei. Ar fi bine acele comisii sa circule intr-o masina civila si sa urmareasca comportamentul acestora in trafic.