Cezar Corâci, preşedintele Confederaţiei Patronale UGIR 1903, vede că România, în cel mai optimist scenariu, va înregistra în 2011 o creştere economică de 0%, însă, în cel mai pesimist scenariu, ar intra în incapacitate de plată. \"Eu cred că trebuie să spunem ce se va întâmpla în scenariul pozitiv al unui plan coerent de guvernare care va fi pus în practică şi ceea ce s-ar putea întâmpla dacă un asemenea plan nu va fi pus în practică imediat. Economia românească nu mai are timp, vorba lui Marin Preda, \"timpul nu mai are răbdare cu noi\"! S-a terminat! Riscăm să ajungem într-o situaţie mai gravă decât Grecia. După părerea mea, la ceea ce ar fi o creştere zero, ar fi un obieciv realizabil. În privinţa pieţei forţei de muncă, ieşirea din criză se face cu creşterea productivităţii, nu cu noi angajări. Şomajul va creşte în continuare. Să sperăm că nu ne vom apropia de cifre care să arunce în aer fondul de şomaj şi să creeze deficite nesustenabile la fondul de pensii sau la fondul de sănătate\", a spus Câraci. El avertizează că dacă politicile luate de Guvern nu vor fi luate la timp sau vor fi greşite, România va ajunge în incapacitate de plată. \"Dacă politicile nu vor fi sau vor fi greşite, riscăm ca România să ajungă în incapacitate de plată, într-un colaps economic şi financiar care ne va costa pe toţi foarte foarte mult. Sigur, România nu moare, chiar dacă am ajunge la fundul fundului, după aceea va exista o perioadă de dezvoltare. Dar eu cred că costurile trebuie minimizate, trebuie să suferim cât mai puţin, chiar dacă este o suferinţă care parţial a fost inevitabilă, şi aici este rolul Guvernului, el e doctorul care trebuie să reducă suferinţa. Dar dacă doctorul nu consultă pacientul, de două luni nu discută cu patronatele şi sindicatele, ba mai mult ne consideră duşmani...\", a mai spus preşedintele UGIR.