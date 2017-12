Riscăm să pierdem miliarde de euro

Blocajele administrative create prin proasta organizare a guvernelor pedeliste ne-au făcut să pierdem fonduri europene de sute de mii de euro. Mai mult, organismele Uniunii Europene care se ocupă de finanțarea proiectelor au devenit mult mai sceptice în ceea ce ne privește și au ajuns să respingă proiecte chiar și din cauza unui semn de punctuație pus greșit. Când am crezut că am scăpat de blocajele administrative, a intervenit o nouă problemă, aceea a anchetelor ce vizează proiectele europene. Premierul Victor Ponta a afirmat că România are programe europene de miliarde de euro care sunt în pericol de a nu mai fi finanțate. „Avem programe europene de 3,3 miliarde de euro care nu pot fi trimise la Bruxelles pentru decontare, din cauza faptului că sunt vizate de anchete judiciare. Riscăm să pierdem acești bani”, a explicat Ponta. El a pus pe seama blocajelor administrative și faptul că există dificultăți în utilizarea banilor care sunt în plus.

