“Riscăm suspendarea unui program UE”

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a declarat că România riscă suspendarea unui program finanţat cu fonduri europene şi că la începutul lunii martie se va şti dacă va exista sau nu o întrerupere formală a plăţilor. \"Nu vreau să numesc un program, dar ne ameninţă în momentul de faţă riscul suspendării unui program. Sper să reuşim să-l evităm, aşa cum am reuşit să deblocăm procesul, sper să reuşim să-l deblocăm. Odată ce, anul trecut, Comisia Europeană a constatat probleme în programele finanţate din bani europeni, acum este extrem de vigilentă\", a spus Orban, la The Money Channel. Ministrul Afacerilor Europene a avertizat că autorităţile trebuie să fie atente şi să evite orice fel de risc. Întrebat când aflăm dacă am scăpat de suspendarea plăţilor, ministrul Fondurilor Europene a precizat că \"la începutul lunii martie vom putea răsufla uşuraţi pentru un program. Nu se va mai repeta ce a fost anul trecut, adică o suspendare, chiar dacă a fost pe o bază informală, pentru toate programele. Acum, dacă va exista o întrerupere formală a plăţilor va fi pentru un program sau pentru altul. Nu va mai fi general\". În iunie anul trecut, Comisia Europeană a blocat plăţile pe o axă din Programul Operaţional Regional, după ce a constatat nereguli în achiziţiile publice. România a suspendat apoi, în iulie, trimiterea cererilor de rambursare pentru toate programele finanţate din fonduri structurale. Procesul a fost reluat în decembrie. În opinia ministrului, problema României este sistemul birocratic prea complicat, care frânează absorbţia fondurilor europene.