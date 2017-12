Riscul creditării, aruncat în ograda noastră

15:42:19 / 11 Mai 2016

In sfarsit mafia creditelor pusa la zid

Bineinteles ca va castiga romanul. Mafiotii, bancile, nu vor mai da momentan credite la dobanzile nesimtite si comisioanele ascunse pe care le aveau. Cand o sa-i roada foamea vor da credite la dobanzii de 1-2% asa cum dau si la ei in tara. La noi bancile sunt ca in Rai. Dobanzi de 10-15%, comisioane ascunse, clauze abuzive, numai la noi se intampla. Felicitari domnului parlamentar Zamfir Daniel, singurul politician in 26 de ani care lucreaza pentru interesul cetateanului. si nu a hotilor de politicieni, bancheri, executori, agenti imobiliari.