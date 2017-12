Riscul de infarct este mai mare la persoanele care îşi pierd locul de muncă. Pierderea locului de muncă ar putea mări riscul de criză cardiacă, arată un studiu publicat în revista \"Archives of International Medecine\" şi menţionat de huffingtonpost.fr. Până să ajungă la aceste rezultate, cercetătorii au studiat peste 13.500 persoane cu vârste cuprinse între 51 şi 75 de ani, din 1992 până în 2010, de două ori pe an: 14% dintre acestea erau în şomaj la începutul studiului şi aproape şapte persoane din zece şi-au pierdut cel puţin o dată locul de muncă în cursul celor 20 de ani. În aproape două decenii, cercetătorii au înregistrat aproape 1.000 de crize cardiace. Principalul autor al studiului, Matthieu Dupre de la Universitatea Duke din Carolina de Nord, a constatat că riscurile de criză cardiacă erau mult mai ridicate la şomerii care îşi pierdeau locul de muncă în primul an, crescând progresiv cu fiecare concediere. Persoanele care au demisionat nu sunt incluse în aceste cifre. Cercetătorii au observat că rata de criză cardiacă la persoanele care şi-au pierdut locul de muncă în primul an a crescut cu 27%, indiferent de profesie. Efectul pare a fi cumulativ: riscul ar creşte cu 63% la persoanele care şi-au pierdut locul de muncă de patru sau mai multe ori, arată studiul.