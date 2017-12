Un studiu realizat pe 600 de mii de familii scoate la iveală riscurile în cazul femeilor care rămân însărcinate în decurs de un an de la momentul în care au născut. Potrivit Daily Mail, studiul mai arată că noul membru al familiei prezintă o triplă predispoziţie să sufere de autism. Cercetătorii americani sunt de părere că o posibilă explicaţie a acestei predispoziţii este faptul că organismul mamei are nevoie de timp pentru a-şi reveni după sarcină, iar copiii concepuţi prea repede ar putea fi lipsiţi de nutrienţi vitali, se mai menţionează în raport. În plus, aceşti copii se nasc de obicei prematuri şi au o greutate mai mică, se mai menţionează în cercetarea realizată la Universitatea British Columbia, din New York.